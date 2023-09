Rollerfahrer prallt gegen Mauer – Unfallfahrer flüchtet

Duisburg. In Duisburg-Meiderich hat ein Autofahrer beim Abbiegen einen Roller übersehen. Bei dem Unfall verletzte sich der Rollerfahrer, der Pkw flüchtete.

Eine Autofahrerin oder ein Autofahrer hat nach Angaben der Polizei am Montag, 4. September, gegen 15.10 Uhr beim Abbiegen von der Hamborner Straße in die Gartsträucherstraße in Meiderich einen Rollerfahrer übersehen.

Der 42-jährige Rollerfahrer versuchte, dem hellen Pkw auszuweichen, prallte dabei aber gegen eine Mauer und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Statt anzuhalten fuhr der Autofahrer laut Polizei weiter.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 21 suchen den Unfallverursacher und Zeugen, die Hinweise zum beteiligten Pkw geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter 0203 2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg