Polizei Rollerfahrer fährt in Hochfeld über rote Ampel und stürzt

Duisburg. Ein Mann ist mit seinem Roller in Hochfeld gestürzt. Zuvor überfuhr er eine rote Ampel. Auf der Kreuzung stieß er mit einem Auto zusammen.

Ein 62 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend nach Polizeiangaben mit seinem Roller in Hochfeld gestürzt, nachdem er eine rote Ampel überfahren hatte. Gegen 18.30 Uhr war der Mann zunächst auf der Wörthstraße in Richtung Wanheimer Straße unterwegs.

Als die Ampel für Rechtsabbieger auf Grün sprang, fuhr er gerade aus weiter, obwohl das Lichtsignal für diese Fahrtrichtung weiter rot zeigte. Auf der Kreuzung stieß er mit einem Auto zusammen, stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

