Duisburg Roller in einer Tiefgarage in Flammen – Polizei sucht Zeugen

Duisburg. Nächtlicher Einsatz für die Polizei und Feuerwehr in Duisburg: In einer Tiefgarage in Hochheide stand ein Roller in Flammen. Zeugen gesucht.

Polizei und Feuerwehr sind in der Nacht zu Freitag in Duisburg ausgerückt: An der Ottostraße in Hochheide kam es gegen 23 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einer Tiefgarage. Dort stand ein Roller in Flammen.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Da die Polizei aktuell eine Brandstiftung nicht ausschließt, haben die Beamten die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich unter 0203 2800 an die Polizei wenden und mögliche Beobachtungen der Tatnacht schildern.

