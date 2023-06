Rocker-Razzia im Duisburger Norden: Hells Angels im Visier

Razzia im Duisburger Norden: Unter anderem Polizei und Zoll sind am Hamborner Altmarkt am Mittwochabend im Einsatz.

Duisburg. Die Behörden kontrollieren bei einer Razzia am Hamborner Altmarkt am Mittwochabend mehrere Betriebe. Das ist der Hintergrund der Aktion.

Die Behörden haben am Mittwochabend bei einer Razzia am Hamborner Altmarkt im Duisburger Norden Rocker ins Visier genommen.

Um kurz nach 20 Uhr betraten die Einsatzkräfte zeitgleich mehrere Ladenlokale an dem Marktplatz, darunter ein Café, eine Shisha-Bar und ein Wettbüro. Der Hintergrund: Nach Polizeiangaben hat es in den vergangenen Wochen vermehrt Hinweise darauf gegeben, dass sich dort Mitglieder der Hells Angels aufhalten würden.

Hamborner Altmarkt in Duisburg: Hier duellierten sich ein Clan und die Hells Angels

Der Altmarkt ist in dieser Beziehung vorbelastet: Das Nebenzentrum galt immer mal wieder als Treffpunkt der Rocker-Szene. Hier eskalierte im Mai 2022 auch eine Fehde zwischen den Hells Angels und dem türkisch-libanesischen Saado-Demir-Clan.

Die Einsatzkräfte kontrollierten am Hamborner Altmarkt zahlreiche Personen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Bei der Schießerei mit 100 Beteiligten waren mindestens vier Männer verletzt worden. Gerüchte halten sich hartnäckig, dass es bei dem Streit um Schutzgeldzahlungen für ein Lokal im Umfeld des Hamborner Altmarkts gegangen sein soll.

Bei der Aktion am Mittwochabend, an der auch die Steuerfahndung, der Zoll, das Ordnungsamt und die Bezirksregierung beteiligt sind, sollen auch Lizenzen für die Betriebe kontrolliert werden. Mit Ergebnissen der Schwerpunktaktion wird am späten Abend oder am Donnerstagmorgen gerechnet.

Die Gastronomiebetriebe waren zu Beginn des Einsatzes in Duisburg-Hamborn noch gut besucht. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

