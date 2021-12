KONZERT Rock the opera: Philharmoniker und „Peter Bursch’s Allstars“

Duisburg. Die Duisburger Philharmoniker und „Peter Bursch’s Allstars“ laden zu einer Entdeckungstour durch Rock- und Pop-Hits aus 50 Jahren ein.

„Rock the Opera!“ heißt es, wenn am 11. und 12. Januar die Duisburger Philharmoniker auf „Peter Bursch’s All Star Band“ treffen. Das Konzert mit Songs, die die Welt bewegt und Rock- und Popgeschichte geschrieben haben, beginnt um 19.30 Uhr im Stadttheater.

Auf dem Programm dieser Erkundungstour durchs popkulturelle Repertoire stehen Hits von Queen, Pink Floyd und den Beatles, es geht einmal quer durch die Hitparaden der 70er, 80er und 90er Jahre – bis hin zu aktuellen Songs von Adele. Neben berühmten Rockballaden, wie „Nothing Else Matters“ von Metallica, werden auch Hits wie „Smells Like Teen Spirit“ von Nirvana oder „School’s Out“ von Alice Cooper gespielt.

Duisburger Philharmoniker ein „Orchester des Wandels“

Peter Bursch muss man in Duisburg und weit darüber hinaus nicht vorstellen, ist doch der „Gitarrenlehrer der Nation“ schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert mit seiner „All Star Band“ unterwegs. Bereits zweimal stand die Band gemeinsam mit den Duisburger Philharmonikern beim Finale des Haniel Klassik Open Air auf der Bühne.

Mit diesem Konzert schließen sich die Duisburger Philharmoniker der Initiative„Orchester des Wandels“ an, die von der Staatskapelle Berlin begründet wurde. Darin engagieren sich Orchester für den Umweltschutz und unterstützen Projekte zum Erhalt der globalen Wälder.

Karten gibt es über die Theaterkasse am Opernplatz, 0203 283 62 100 sowie online unter www.duisburger-philharmoniker.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg