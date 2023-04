Rock am Ring: Spielt Band aus Duisburg beim großen Festival?

Duisburg. Die Band „All Men Must Die“ aus Duisburg hat die Chance, bei Europas größtem Rockfestival aufzutreten. So kommen die Musiker zu Rock am Ring.

Einmal vor tausenden Festivalbesuchern auf der großen Bühne stehen, die Menge zum Beben bringen und die eigene Musik aus den Lautsprechern von Europas größten Rockfestivals hören: Für die Band „All Men Must Die“ aus Duisburg ist dieser Traum ein Stück näher gerückt.

Aus mehr als 1000 Einsendungen wählte eine Jury die Band in die Top 20 eines Bandwettbewerbs, den Warsteiner veranstaltet. Die Brauerei zählt zu den Sponsoren von Rock am Ring und Rock im Park. Und bei diesen beiden Musikfestivals sollen die Gewinner auf der Bühne stehen.

Von Indie über Pop bis Hip-Hop, Punk und Metal haben sich Bands verschiedenster Musikgenres aus ganz Deutschland beworben. 20 von ihnen starten jetzt in die zweite Runde. Zum Starterfeld gehören auch die fünf Jungs von „All Men Must Die“: Die 2019 gegründete Band hat sich dem Melodic Metalcore verschrieben. Ein Genre, das Elemente aus Melodic Death Metal und Metalcore verbindet.

Die Band aus Duisburg, bestehend aus Fabian (Gesang), Felix (Schlagzeug), Dominic (Bass), Hagen und Alexander (Gitarre), punktet mit Kreativität, Sympathie und Authentizität, so die Einschätzung der Fachjury. Einen Eindruck liefert ihr Lied „Cloud9“, der auf Youtube zu hören ist. „Unsere Musik ist gemacht, um sie auf großen Bühnen zu spielen und Menschen mitzureißen“, sagen die Musiker.

Die Duisburger haben auch schon eine Cover-Version zur Titelmusik der erfolgreichen Serie Game of Thrones veröffentlicht. Im Original stammt das Lied von dem deutsch-iranischen Komponisten Ramin Djawadi, der in Duisburg geboren wurde und mit seiner orchestralen Musik in Hollywood erfolgreich ist.

Statt Hollywood soll es für die Musiker aber erstmal zum Nürburgring gehen. Wer den großen Auftritt bei Rock am Ring bekommt, entscheiden letztlich Musikfans: Auf www.warsteiner.de/bandcontest und in den sozialen Medien kann noch bis zum 15. April abgestimmt werden, welche fünf Bands am 2. Mai live in Berlin um den Sieg spielen dürfen.

