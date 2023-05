Mit weißen Geisterrädern wird an Unfallstellen mehr Achtsamkeit im Straßenverkehr angemahnt. Zum Aktionstag „Ride of Silence“ ist in Duisburg eine Fahrraddemo geplant.

Verkehr Ride of Silence: Gedenken an verunglückte Radfahrer

Duisburg. Mit einer Fahrraddemo wird in Duisburg der im Straßenverkehr verunglückten Radfahrer gedacht. So soll der Ride of Silence ablaufen.

Mit einem Ride of Silence wird am Mittwoch, 17. Mai, der getöteten und verletzten Radfahrerinnen und Radfahrer gedacht. Auch in Duisburg soll es eine Aktion geben, die die Ortsgruppen des ADFC, des BUND und des Klimaentscheids organisieren.

„In diesem Jahr werden wir als angemeldete Fahrraddemo zu den Geisterrädern auf der Karl-Lehr-Brücke und am Verteilerkreis Ruhrort fahren. An den Geisterrädern und an der Kreuzung Schwanenstraße/Steinsche Gasse werden wir für die Opfer der schweren Unfälle Schweigeminuten abhalten und Blumen ablegen“, sagt Mitorganisator Wolfgang Dewald des Klimaentscheid Bündnisses. Der Ride of Silence wird gegen 19 Uhr am Lifesaver-Brunnen enden.

Ride of Silence: Fahrraddemo fährt zu den Geisterrädern in Duisburg

„Vision Zero ist inzwischen in der Straßenverkehrsordnung verankert. Bis diese Vision erfüllt ist und wir keine Toten und Schwerverletzten mehr im Straßenverkehr haben, muss sich noch sehr viel ändern, sowohl in der Infrastruktur als auch im Verhalten der Verkehrsteilnehmer“, fordert Herbert Fürmann, Vorstandssprecher des ADFC Duisburg. Wer mitradeln will, wird gebeten, möglichst in weißer oder heller Kleidung zu kommen und ohne Musik und leise zu fahren.

