Rheinpegel Ruhrort: Vom Hochwasser auf der Mühlenweide

Hochwasser in Duisburg – nicht im Rekordjahr 1995, sondern 1983. Am 3. April 1983 ging der Blick von der „Mühlenweide“ aus in nördliche Richtung auf den Hochwasser führenden Rhein bei Ruhrort. Die Schifffahrt war damals eingestellt, Frachtschiffe ruhten zwischen aus dem Wasser ragenden Baumkronen. Im Hintergrund ist die Haus-Knipp-Brücke zu sehen.