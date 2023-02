Im Herbst soll die neue Rheinbrücke in Duisburg eröffnet werden. Bis dahin sind auch auf den Auf- und Abfahrten Arbeiten nötig.

Autobahn Rheinbrücke in Duisburg: A40-Abfahrt monatelang gesperrt

Duisburg. Wegen der Baustelle für die neue Rheinbrücke Neuenkamp in Duisburg wird die Ausfahrt Häfen der A40 gesperrt. Weitere Einschränkungen nötig.

Auf der A40 in Duisburg wird die Abfahrt Häfen (Am Schlütershof) in Fahrtrichtung Dortmund ab dem 25. Februar voll gesperrt.

Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubau der Rheinbrücke Neuenkamp erforderlich und soll laut Projektleiter Deges bis Ende August dauern. Mit roten Punkten soll eine Umleitung eingerichtet werden.

Am 25. Februar wird die A40 Richtung Dortmund von 6 bis 20 Uhr auf einen Fahrstreifen eingeengt. Die Engstelle ist 200 Meter lang und dient Arbeiten an Spundwänden im Bereich des Mittelstreifens, teilt die Deges mit.

Ausführliche Berichte über den Bau der neuen Rheinbrücke finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg