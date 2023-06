Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg: Hier werden Straßen gesperrt

Mehrere Tausend Läuferinnen und Läufer gehen beim Rhein-Ruhr-Marathon 2023 in Duisburg an den Start.

Duisburg. Der Rhein-Ruhr-Marathon lockt am 11. Juni Tausende Menschen nach Duisburg. Was Autofahrer über Sperrungen und Parkverbote wissen müssen.

Duisburgs Straßen gehören am 11. Juni den Läuferinnen und Läufern. Sie haben beim Rhein-Ruhr-Marathon Vortritt, dafür werden auf der Strecke zahlreiche Sperrungen eingerichtet. Autofahrer können sich bereits jetzt darauf einstellen, denn der Stadtsportbund und der Lauf-Club Duisburg als Veranstalter haben die Straßen veröffentlicht, die an dem Sonntag vom Großevent betroffen sein werden.

Sie weisen darauf hin, dass es sich bei den angegebenen Zeiten um Richtzeiten handelt. Wegen der Reinigungsarbeiten beispielsweise könne es zu Verzögerungen kommen, bis die Straßen von der Polizei wieder freigegeben werden. Es soll jedoch auch während der Veranstaltung möglich sein, die vom betroffenen Stadtteile großräumig anzufahren.

Rhein-Ruhr-Marathon 2023 in Duisburg: Welche Straßen werden gesperrt?

Gerade an engen Straßen werden außerdem Halteverbotszonen eingerichtet, die Schilder dafür bereits in der Woche vor dem Marathon aufgestellt. Die Veranstalter appellieren an Autofahrer: „In Ihrem eigenen Interesse bitten wir Sie, Ihr Fahrzeug nicht in einem Halteverbotsbereich abzustellen, da wir diese Fahrzeuge zur Sicherung der Laufstrecke sonst abschleppen lassen müssen.“

Da viele Bahn- und Buslinien die Laufstrecken kreuzen, wird auch der Nahverkehr beeinträchtigt sein. Welche Linien gar nicht oder nicht planmäßig verkehren, wird die DVG noch bekannt geben.

Alle Straßensperrungen in der Übersicht:

• Köhnenstraße: Sperrung von circa 7 bis 9.42 Uhr

• Steinsche Gasse: Sperrung von circa 7 bis 9.45 Uhr

• Heerstraße/Wanheimer Straße: Sperrung von circa 7 bis 9.48 Uhr

• Schifferstraße: Sperrung von circa 7 bis 9.50 Uhr

• Karl-Jarres-Straße: Sperrung von circa 7 bis 9.51 Uhr

• Ruhrorterstraße: Sperrung von circa 7 bis 10 Uhr

• Karl-Lehr-Brücke: Sperrung von circa 7 bis 10.05 Uhr

• Pontwert: Sperrung von circa 7 bis 10.15 Uhr

• Kiffward: Sperrung von circa 7 bis 10.20 Uhr

• Sympherstraße: Sperrung von circa 7 bis 10.30 Uhr

• Emmericher Straße: Sperrung von circa 7 bis 10.35 Uhr

• Bertaallee/Kruppstraße: Sperrung von circa 7 bis 10.40 Uhr

• Koloniestraße: Sperrung von circa 7 bis 10.40 Uhr

• Bahnhofstraße: Sperrung von circa 7 bis 10.45 Uhr

• Auf dem Damm: Sperrung von circa 7 bis 10.50 Uhr

• Neudorfer Straße: Sperrung von circa 7 bis 11 Uhr

• Unter den Ulmen: Sperrung von circa 7 bis 11 Uhr

Die Läuferinnen und Läufer haben am 11. Juni beim Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg den Vortritt. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

• Am Nordhafen: Sperrung von circa 7 bis 11.05 Uhr

• Landfermannstraße: Sperrung von circa 7 bis 11.10 Uhr

• Amtsgerichtsstraße: Sperrung von circa 7 bis 11.15 Uhr

• Friedrich-Ebert-Brücke: Sperrung von circa 7 bis 11.25 Uhr

• Augustastraße: Sperrung von circa 7 bis 11.30 Uhr

• Duisburger Straße: Sperrung von circa 7 bis 11.40 Uhr

• Wilhelmallee: Sperrung von circa 7 bis 11.55 Uhr

• Friedrich-Alfred-Straße: Sperrung von circa 7 bis 12 Uhr

• Krefelder Straße: Sperrung von circa 7 bis 12.10 Uhr

• Moerser Straße: Sperrung von circa 7 bis 12.20 Uhr

• Rheinbrücke: Sperrung von circa 7 bis 12.30 Uhr

• Rheinhausener Straße: Sperrung von circa 7 bis 12.35 Uhr

• Karl-Jarres-Straße: Sperrung von circa 7 bis 12.40 Uhr

• Düsseldorfer Straße/Heerstraße: Sperrung von circa 7 bis 13 Uhr

• Rheintörchenstraße: Sperrung von circa 7 bis 13.05 Uhr

• Wedauer Straße: Sperrung von circa 7 bis 13.15 Uhr

• Grazerstraße: Sperrung von circa 7 bis 13.20 Uhr

• Swakopmunderstraße: Sperrung von circa 7 bis 13.30 Uhr

• Altenbrucher Damm: Sperrung von circa 7 bis 13.35 Uhr

• Walderbenweg: Sperrung von circa 7 bis 13.45 Uhr

• Am Dinkelsbach: Sperrung von circa 7 bis 13.50 Uhr

• Großenbaumer Allee: Sperrung von circa 7 bis 14 Uhr

• Neidenburger Straße: Sperrung von circa 7 bis 14.05 Uhr

• Kalkweg: Sperrung von circa 7 bis 14.15 Uhr

• Kalkweg/Friedrich-Alfred-Straße: Sperrung von circa 7 bis 14.25 Uhr

• Margaretenstraße: Sperrung von circa 7 bis 14.30 Uhr

Für den Halbmarathon werden darüber hinaus diese Sperrungen eingerichtet:

• Köhnenstraße: Sperrung ab circa 7 Uhr

• Steinsche Gasse: Sperrung ab circa 7 Uhr

• Heerstraße/Wanheimer Straße: Sperrung ab circa 7 Uhr

• Karl-Jarres-Straße: Sperrung ab circa 7 Uhr

Sperrungen beim Marathon: So kommen Besucher zur Autobahn

Die Veranstalter sprechen auch Empfehlungen aus, wie Menschen aus den betroffenen Stadtteilen die Autobahnen A 40 und A 59 erreichen können.

• Über Lauerstraße, Rheinpreußenstraße, Bruchstraße zur A40

• Über die Oberbürgermeister-Karl-Lehr-Brücke zur A40

• Über Essenberger Straße / Emmericher Straße zur A40

• Über Bürgermeister-Pütz-Straße zur A59 (nur in Fahrtrichtung Nord)

• Über Kremerstraße, Mercatorstraße zur A59

• Über Schlenk, Wacholder Straße zur A59

• Über Sittardsberger Allee zur A59

• Über Wörthstraße, Adelenstraße, Werthauser Straße auf Zubringer A40, A59 oder über Wanheimer Straße zur B288

Weitere Informationen zu den Verkehrsbeeinträchtigungen durch den Rhein-Ruhr-Marathon, inklusive möglicher Schleichwege, gibt es auch in einer als Faltblatt veröffentlichten Bürgerinformation der Veranstalter. Die ist unter einsehbar unter www.rhein-ruhr-marathon.de und liegt außerdem in den Bürgerbüros, den Stadtbibliotheken, aber auch beim Stadtsportbund Duisburg, bei Duisburg Sport und bei Bunert Laufsport in Neudorf aus.

