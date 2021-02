Rhein-Hochwasser: Pegel in Köln ist leicht gesunken

Der Rhein ist über seine Ufer getreten. Am Mittwochvormittag lag der Pegel in Duisburg-Ruhrort bei 9,20 Metern - Tendenz steigend.

Hochwasser am Rhein in Duisburg steigt weiter an

Köln/Duisburg. Die Hochwasser-Lage am Rhein könnte sich bald entspannen. In Köln ist der Pegel am Donnerstagmorgen leicht gesunken, in Duisburg stieg er noch.

Die Hochwasserlage in NRW ist auch am Donnerstagmorgen angespannt geblieben. In Düsseldorf, Duisburg, Wesel und Rees stieg der Pegel des Rheins im Vergleich zu Mittwochmorgen weiter leicht an, wie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung auf ihrer Homepage schrieb. I

In Köln hingegen sank der Pegel von 8,28 Metern am Mittwochmorgen auf 8,21 Meter am Donnerstagmorgen. Damit können vorerst in Köln Schiffe weiter verkehren. Ab einem Pegel von 8,30 Metern muss die Schifffahrt eingestellt werden. „Im Moment ist die Lage noch relativ entspannt“, sagte ein Polizeisprecher aus Köln am Donnerstagmorgen.

Hochwasser: Zu großes Risiko für Rheinschiffer

Wegen des Hochwassers fahren auf dem Rhein derzeit ohnehin kaum noch Schiffe. Kaum ein Binnenschiffer gehe angesichts der Pegelstände das Risiko ein, sagte eine Sprecherin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein. „Ein Containerschiff hat auch bei 8,22 Metern schon ein sehr großes Problem, unter den Brücken herzufahren.“

Durch Schmelzwasser und Regenfälle war der Wasserstand in den vergangenen Tagen auch in Köln deutlich angestiegen. Bereits am Samstag war in der Domstadt die sogenannte Hochwassermarke I überschritten worden, ab der Schiffe nur noch mit verminderter Geschwindigkeit und im mittleren Stromdrittel fahren durften. Trotz gesunkenem Pegel ist laut Landesamt für Umwelt am Donnerstag und Freitag mit steigendem Wasser zu rechnen.

Frachtschiff fuhr sich bei Düsseldorf fest

Auf dem Rhein bei Düsseldorf hatte sich am Mittwoch ein Frachtschiff festgefahren. Wie die Düsseldorfer Feuerwehr am Mittwoch berichtete, hatte sich das Schiff gegen 2.30 Uhr auf Höhe von Rheinkilometer 740 festgefahren. Laut Wasserschutzpolizei ist die Stelle vor dem Neusser Hafen kompliziert - durch das Hochwasser sei es zu einer „Fehleinschätzung“ des Schiffsführers gekommen.

Der befreite Frachter wurde schließlich in den Neusser Hafen geschleppt. Laut Wasserschutzpolizei gab es keine Verletzten und offenbar auch keinen Sachschaden. Ein Experte werde das Schiff aber noch einmal genauer untersuchen. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort.

Dorf bei Rees ist derzeit eine Insel

Das steigende Hochwasser hat die Gemeinde Rees-Grietherort am Niederrhein von den Zufahrtsstraßen abgeschnitten.

Grietherort liegt zwischen dem Rhein und einem Altrheinarm und ist bei Hochwasser ab einem Pegelstand von etwa 7,20 Meter über Straßen nicht mehr erreichbar. Für die Bewohner sei das aber keine ungewöhnliche Situation, sie seien an die Winterhochwasser gewöhnt, hieß es. Um Menschen zur Arbeit zu bringen, verkehre dreimal täglich ein Motorboot der Reeser Feuerwehr. Grietherort hat rund 100 Einwohner.Am Donnerstagmorgen lag der Rheinpegel in Rees bei 8,31 Metern, rund einen halben Meter höher als am Vortag. (mit dpa)

Lage an kleineren Flüssen beruhigt sich

Das Hochwassermeldezentrum in Mainz rechnete bis Donnerstag mit einem Höchststand von bis zu 8,65 Meter am Pegel in Köln. Danach werde der Pegelstand wegen der erwarteten Regenfälle aber nicht sofort sinken, hieß es: „Das wird wohl eine langgezogene Welle“, sagte eine Sprecherin der Kölner Stadtentwässerungsbetriebe.

An den kleineren Flüssen in NRW hat sich die Hochwasserlage beruhigt. An der Rur in der Eifel weisen die Wasserstände eine fallende Tendenz auf, hieß es beim Landesamt für Umwelt und Naturschutz (Lanuv). Auch an der Sieg fielen - Stand Mittwoch - die Wasserstände kontinuierlich. Auch an der Ruhr im Sauerland liegen alle Pegelstände derzeit unter der Meldegrenze.

Duisburg erwartet Spitzen-Pegelstände von 9,55 Metern

In Duisburg werden im Laufe der Woche Spitzenwerte bis zu 9,55 Metern erwartet. Deshalb wurden schon jetzt zur Vorbereitung einige Zufahrten zu Rheinzugängen gesperrt. Am Donnerstag lag der Pegel am Standort Duisburg-Ruhrort bei 9.26 Meter und war im Vergleich zu Mittwoch um 9 Zentimeter gestiegen.

Hochwasser am Rhein Hochwasser am Rhein Hochwasser am Rhein in Götterswickerhamm. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Das Sperrtor Marientor wurde geschlossen. Das geschieht ab einer Höhe von 7 Metern mit steigender Tendenz zum Schutz der Duisburger Innenstadt.

Wegen Hochwasser: Reiten auf den Deichen ist verboten

Ab einem Pegelstand über neun Metern ist die Zufahrt zur NATO-Rampe am Deich Neuenkamp-Kaßlerfeld gesperrt. Zudem ist das Reiten auf Deichen verboten. Die Wirtschaftsbetriebe bitten alle Duisburger, im Hinblick auf die Pandemie auf Hochwasserbesuche zu verzichten.

Bis Mitte der Woche rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Dauerregen - vor allem im Süden und im Westen. „Die Wasserstände an den Flüssen bleiben demnach auf hohem Niveau“, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach.(mit dpa)