Rhein City Run: Mehr Bahnen auf der U79 – Folgen für Bus 942

Duisburg/Düsseldorf. Wegen des Rhein City Run von Düsseldorf in den Duisburger Süden gibt es zusätzliche Bahnen auf der Linie U79 und Einschränkungen für den Bus 942.

Wegen des „Rhein City Run“ am Sonntag, 22. Oktober, von Düsseldorf in den Duisburger Süden wird die Linie U79 verstärkt. Für die Läuferinnen und Läufer sowie für die Zuschauerinnen und Zuschauer werden für die Anreise am Morgen und die Abreise am Mittag jeweils vier zusätzliche Bahnen eingesetzt. Dies teilt die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) mit.

Die Abfahrtszeiten von der Haltestelle „St. Anna Krankenhaus“ in Richtung Düsseldorf:

Morgens 7.58 und 8.28 Uhr

Mittags 12.02 und 12.32 Uhr

Die Abfahrtszeiten von der Haltestelle „Düsseldorf Hbf.“ in Richtung Duisburg

Morgens 8.38 und 9.10 Uhr

Mittags 12.48 und 13.18 Uhr

Wichtig: Für alle Sportlerinnen und Sportler gelten die Anmeldebestätigung und die Startnummer als Fahrausweis für die Hinfahrt zum Start und für die Rückfahrt vom Ziel mit VRR-Verkehrsmitteln.

DVG: Einschränkungen für die Buslinie 942

Die DVG teilt außerdem mit, dass es wegen des Laufs Einschränkungen für die Buslinie 942 gibt. Von 10 bis 14 Uhr wird die Straße Zur Sandmühle teilweise gesperrt. Dies hat zur Folge, dass die Haltestelle „Kesselsberg“ der Linie 942 in der Zeit zur Ersatzhaltestelle auf die Düsseldorfer Landstraße in Höhe des Hotels Milser verlegt wird.

Verkehrsinformationen zu Bus und Bahn gibt es online auf www.dvg-duisburg.de, bei der DVG-Telefon-Hotline unter 0203 60 44 555 und in der myDVG Bus&Bahn-App.

