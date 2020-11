In Duisburg-Buchholz krachte der Rettungswagen mit einem Mercedes zusammen.

Unfall Rettungswagen prallt in Duisburg mit Mercedes zusammen

Duisburg. Ein Rettungswagen ist in Duisburg-Buchholz mit dem Mercedes eines 54-Jährigen zusammengeprallt. Das Auto wurde auf sein Dach geschleudert.

Ein Rettungswagen war in Duisburg-Buchholz am Samstag in einen schweren Unfall verwickelt.

Der 43 Jahre alte Fahrer des Rettungswagen war um 9.25 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs und fuhr bei Rot auf die Kreuzung Großenbaumer Allee/ Neidenburger Straße. Dabei übersah er offenbar den Mercedes eines 54-Jährigen.

Unfall in Duisburg: Mercedes landet auf dem Dach

Die Fahrzeuge prallten gegeneinander, der Mercedes überschlug sich und landete auf dem Dach. Der 54-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Retter brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Besatzung im Rettungswagen überstand die Kollision unverletzt. Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Kreuzung am Samstagvormittag für eineinhalb Stunden. Der Rettungswagen und der Mercedes mussten abgeschleppt werden.