Rettungshubschrauber Christoph 9 geht wieder in die Luft

Duisburg. Nach der Reparatur geht der in Duisburg-Großenbaum stationierte Rettungshubschrauber Christoph 9 wieder in die Luft und löst seinen Ersatz ab.

Er fliegt wieder! Nach relativ kurzer Reparaturpause ist der bekannte Rettungshubschrauber Christoph 9 in Duisburg wieder im Dienst.

„Seit Mittwoch ist er wieder in der Luft“, bestätigte Stadtsprecher Falko Firlus am Freitag auf Nachfrage.

Vor etwa einer Woche hatte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) mitgeteilt, dass an sieben Christoph-Luftrettungsstationen die Helikopter wegen Schäden an den Steuerstangen am Boden bleiben mussten – darunter auch in Duisburg, wo der Rettungshubschrauber am BG Klinikum in Buchholz stationiert ist (wir berichteten).

Luftrettung über Duisburg: Christoph 9 ist wieder einsatzfähig

Die orangene Stammmaschine wurde für die Zeit der Reparatur durch einen blauen Helikopter der Bundespolizei ersetzt. Nun ist sie nach Angaben der Stadt und des BBK wieder uneingeschränkt einsatzfähig.

Die Organisation der Einsätze von Christoph 9 liegt bei der Duisburger Feuerwehr – der Helikopter ist aber in einem viel größeren Gebiet unterwegs, das von Wuppertal über den Niederrhein bis in die niederländische Provinz Limburg reicht und einen Radius von 50 Kilometern umfasst. Große Städte wie Düsseldorf, Essen, Oberhausen, Mülheim und Mönchengladbach gehören ebenfalls dazu.

