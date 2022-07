Rettungsdienst: Duisburg rüstet digital für den Notfall auf

Stadtdirektor Martin Murrack (l.) steht mit dem ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes in Duisburg, Dr. med. Sascha Zeiger, vor dem Rettungshubschrauber Christoph 9 am Standort des BG Klinikums in Großenbaum, das das weiterentwickelte Notfall-Anmeldesystem bereits nutzt.

Duisburg. Die Feuerwehr in Duisburg rüstet den Rettungsdienst digital auf. Welche Vorteile ein Notfall-Anmeldesystem nun hat, das ein Klinikum schon nutzt.

Der Rettungsdienst der Feuerwehr in Duisburg nutzt für seine Einsatzberichte seit 2004 einen speziellen elektronischen Notfall-Informations- und Dokumentations-Assistenten (NIDA). Mittels eines speziellen Tablets (NIDApad) können die Retter so direkt vom Einsatzort, schnell und unkompliziert alle relevanten medizinischen Diagnosen, Befunde und Daten des Notfall-Patienten dokumentieren. Dieses System ist nach Angaben der Stadt von der Feuerwehr weiterentwickelt worden und ermöglicht ab sofort auch in Echtzeit die digitale Voranmeldung und Übertragung der vor Ort erfassten Daten des Patienten an das aufnehmende Krankenhaus.

BG Klinikum Duisburg kann weiterentwickeltes Notfall-Anmeldesystem schon nutzen

Das BG Klinikum Duisburg in Großenbaum ist demnach nun die erste Klinik in Duisburg, die alle notwendigen technischen Voraussetzungen dafür vorhält, um dieses Notfall-Anmeldesystem uneingeschränkt nutzen zu können. „Durch das NIDA-System lässt sich die Effizienz und Qualität bei der Versorgung von Patienten weiter steigern. Hier dran zeigt sich auch, welche Vorteile und welchen Nutzen die Digitalisierung für die Notfallmedizin mit sich bringt“, so Stadtdirektor und Digitalisierungsdezernent Martin Murrack.

„Mittlerweile ist jeder Rettungswagen, jedes Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Rettungshubschrauber Christoph 9 mit einem Multifunktions-Tablet ausgestattet, das nun auch die digitalen Klinik-Voranmeldung ermöglicht“, ergänzt Christian Umbach, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Duisburg.

Weitere Krankenhäuser sollen profitieren

Dr. med. Sascha Zeiger ist der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes und hat zusammen mit einem Team der Feuerwehr das Projekt in den letzten Jahren vorangetrieben: „Das System erspart den Kolleginnen und Kollegen in den Notaufnahmen die händische Anlage und Eingabe der Patientendaten, denn diese werden lückenlos in das Klinik-Informationssystem übernommen. Daher begrüßen wir es, wenn weitere Kliniken ebenfalls das System nutzen würden.“

In den Notaufnahmen der Krankenhäuser werden die Einsatz-Protokolle mit Vitalparametern, Trends, Ruhe-EKGs oder Fotos in den NIDA-Applikationen angezeigt und parallel dazu direkt in die lokale Notaufnahmesoftware integriert. Das NIDApad kann nach Angaben der Stadt aber noch viel mehr, denn neben den exakten medizinischen Informationen wird auch der genaue Zeitpunkt des Eintreffens der Einsatzkräfte in der Klinik übermittelt.

So könne eine schnellstmögliche Priorisierung und noch gezieltere Vorbereitung eingeleitet werden. Bei der Ankunft von Schwerverletzten stehe dann ohne Zeitverlust das richtige Personal und das perfekt passende Equipment für die nahtlose Weiterbehandlung bereit.

