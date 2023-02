Restaurant Mod macht mit beim Menükarussell: Was es serviert

Duisburg. Beim Menükarussell ist 2023 nur ein Duisburger Restaurant dabei: das Mod. Sternekoch Sven Nöthel überrascht bei Dessert und Getränkebegleitung.

Wer in diesem Jahr beim Menükarussell mitfahren will, muss umsteigen: Aus Duisburg ist nur ein Restaurant an Bord. Dann eben nächster Stopp Nachbarstadt – 105 Gastronomen machen mit, die Küche reicht von asiatisch bis südafrikanisch.

Duisburgs einziges Restaurant im Menükarussell: Mod by Sven Nöthel

In Baerl tischt im „Mod by Sven Nöthel“ Duisburgs einziger Sternekoch kulinarische Genüsse auf Michelin-Niveau auf. Vier Gänge umfasst sein Menü fürs Karussell: Dem Zander (alternativ wird auch ein vegetarisches Menü angeboten) schmeichelt er mit Granatapfel, Fenchel und Pumpernickel, zur Topinambur gesellen sich Eigelb, Haselnuss und Kohl. Als Hauptgang serviert Nöthel Rinderbrust, dazu Kohlrabi, Möhre, Senf und Orange. Zum Nachtisch versüßt er die Petersilienwurzel mit weißer Schokolade, Karamell und Tonkabohne.

Das Ganze kostet 125 Euro pro Person, darin enthalten sind die Weine und Mineralwasser oder auch eine alkoholfreie Begleitung. Die ist im Mod mehr als nur einen Probierschluck wert: Genau wie auf dem Teller landet hier ausschließlich Selbstkreiertes im Glas. Ein bisschen Experimentierfreude sollten Gäste aber mitbringen, zum Beispiel für Rettich-Brombeer- oder Vogelbeere-Kombucha-Mischungen.

In Duisburgs Sternerestaurant sind noch Tische frei – auch für den Valentinstag

Wer im Mod ins Menükarussell einsteigen will, kann seinen Tisch noch reservieren. Bis Ende März sind noch einige Termine frei, an den Wochenenden allerdings nur noch die Freitage 3., 10., 24. und 31. März; an Samstagen gibt es die Wahl zwischen dem 11., 18. und 25. März. Ein Tipp für Verliebte: Am Valentinstag sind noch Plätze frei.

Das Menükarussell läuft noch bis zum 31. März. Gastronomen, die sich beteiligen, bieten dafür ein besonderes Menü zum Festpreis an. Die Aktion des Niggemann-Frischemarkts und der Brauerei Moritz Fiege aus Bochum dreht ihre Runden mittlerweile im 18. Jahr. In Düsseldorf und Umgebung, worunter für die Organisatoren auch Duisburg fällt, beteiligen sich 2023 14 Restaurants, in Bochum und Herne 26, in Dortmund und Umgebung 24, in Hattingen und im Ennepe-Ruhr-Kreis 15 und im Vest und der Umgebung 26.

