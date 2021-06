Rennen gestoppt: BMW-Fahrer wollte „der Schnellere sein“

Duisburg. Die Polizei Duisburg hat in Hamborn einen BMW-Fahrer gestoppt, der mit einem Unbekannten ein Rennen fuhr und dabei andere gefährdete.

Ein BMW-Fahrer hat durch waghalsige Fahrmanöver andere Autofahrer in Duisburg in Gefahr gebracht. Eine Polizeistreife schätzte sein Verhalten als Teilnahme an einem Autorennen ein und stoppte den Mann am Hamborner Rathaus. Den Beamten erklärte er spontan, er habe seinem Kontrahenten zeigen wollen, dass er der Schnellere ist.

Nach Angaben der Polizei war der 24-Jährige am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr auf der L1 (Duisburger Straße) in Duisburg-Hamborn unterwegs. Vor einem vorausfahrenden Pkw stoppte er stark ab und zog auf den linken Fahrstreifen. Hier musste ein Autofahrer stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden.

Die Polizei kassierte seinen Führerschein, stellte den Wagen sicher und ermittelt nun den unbekannten Teilnehmer des Rennens. Der BMW-Fahrer behauptet, beide seien unter 100 Stundenkilometer schnell gewesen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg