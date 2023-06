Reizgas und Faustschläge: Polizei löst Verlobungsfeier auf

Trotz Unterstützung hatte die Polizei viel Mühe damit, eine Verlobungsfeier in Duisburg-Marxloh zu beenden.

Duisburg. Wegen wiederholter Lärmbelästigung hat die Polizei eine Verlobungsfeier in Marxloh aufgelöst. Bei Angriffen wurden mehrere Beamte verletzt.

Gleich mehrere Male musste die Polizei am Sonntagmittag zu einer Verlobungsfeier in Marxloh ausrücken. Immer wieder wurde es viel zu laut bei dem Fest an der Dahlstraße, und trotz wiederholter Ermahnung hätten sich die Verantwortlichen nicht einsichtig gezeigt, heißt es im Einsatzbericht. Demnach kam es auch zu Angriffen.

Gegen 14.50 Uhr zogen die Einsatzkräfte dann Konsequenzen und beendeten die Veranstaltung mit etwa 150 Gästen. Mit herbeigerufener Unterstützung erteilten die Beamtinnen und Beamten Platzverweise und schickten die Menschen nach Hause.

Dabei kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und mehreren Gästen. Nach zunächst verbalen Attacken und Bedrohungen gegen die Polizei seien Fäuste geflogen. Während Ingewahrsamnahmen gab es Befreiungsversuche durch zwei weitere Personen. Die Einsatzkräfte setzten auch Reizgas ein. Für zwei dadurch verletzte Gäste wurde ein Rettungswagen zur Behandlung hinzugerufen.

Drei Männer (23, 25 und 39 Jahre alt) kamen ins Gewahrsam. Es wurden außerdem mehrere Anzeigen unter anderem wegen Widerstandes, versuchter Gefangenenbefreiung und Landfriedensbruch geschrieben. Bei der Auseinandersetzung verletzten sich insgesamt neun Polizistinnen und Polizisten. Vier wurden medizinisch behandelt, darunter zwei, die nicht weiter im Dienst bleiben konnten.

