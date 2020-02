Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Regisseur der Liebesgeschichte

Regisseur Philipp Westerbarkei studierte an der Bochumer Ruhruniversität Theaterwissenschaften und italienische Philologie. An der Rheinoper inszenierte er bereits Leonard Bernsteins „Trouble in Tahiti“ und die Kinderoper „Wo die wilden Kerle wohnen“ von Oliver Knussen.

Am Landestheater Coburg brachte er 2018 Mozarts „Die Zauberflöte“ heraus. In Duisburg hatte er bereits Giacomo Puccinis „La Boheme“ inszeniert.