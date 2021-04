Auch die Läufer an der Regattabahn in Duisburg müssen sich wegen Bauarbeiten ab Montag, 19. April, auf Beeinträchtigungen einstellen. (Archivfoto)

Bauarbeiten Regattabahn in Duisburg: Läufer von Bauarbeiten betroffen

Duisburg. Wegen Bauarbeiten müssen Erholsuchende und Jogger ab Montag mit Beeinträchtigungen auf der Laufstrecke an der Regattabahn in Duisburg rechnen.

Ab Montag, 19. April, gibt es Beeinträchtigungen auf der Laufstrecke an der Regattabahn in Duisburg. Wie die DCC Duisburg CityCom mitteilt, beginnt sie dann mit Arbeiten zur Modernisierung der Regattabahn mit Glasfaserleitungen. Gleichzeitig werde die Baumaßnahme genutzt, um Leerrohre für die Stromversorgung des Rechenzentrums Wedau-Süd zu verlegen.

Dafür lassen sich laut DCC Tiefbauarbeiten und damit einhergehende Beeinträchtigungen entlang der Laufstrecke auf der östlichen Regattabahnseite nicht vermeiden. Die Baumaßnahme ist für einen Zeitraum bis Ende Oktober 2021 geplant und gliedert sich demnach in mehrere Bauabschnitte.

DCC: Beeinträchtigungen auf der Laufstrecke an der Regattabahn in Duisburg

Beginnend am Starterturm an der Wedauer Straße, will sich die DCC dann sukzessive Richtung Zielbereich beziehungsweise Kruppstraße vorarbeiten. Dazu werden jeweils 20 Meter lange Gräben ausgeschachtet, mit Rohren ausgelegt und wieder verfüllt.

Die DCC führt die Arbeiten im Auftrag von Duisburg Sport und Netze Duisburg aus und bittet die betroffenen Erholungssuchenden und Freizeitsportler um Nachsicht.