Eurobahn RE 3: Züge werden umgeleitet – so ist Duisburg betroffen

Duisburg. Die Eurobahn muss auf der Linie RE 3 zwischen Gelsenkirchen und Duisburg sowie zwischen Duisburg und Düsseldorf Züge umleiten – die Folgen.

Wie die Eurobahn mitteilt, kommt es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (29./30. August) aufgrund von Oberleitungsarbeiten der DB Netz zu Einschränkungen im Zugverkehr entlang der Linie RE 3. Dann werden die Züge zwischen dem Gelsenkirchener und dem Duisburger Hauptbahnhof umgeleitet mit Ersatzhalten in Essen-Kray Nord und Essen Hauptbahnhof. Die Eurobahn will zwischen Duisburg und Gelsenkirchen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen einrichten.

Außerdem werden die Züge der Linie RE 3 am Dienstag, 29. August, zwischen 3.50 und 7.45 Uhr sowie am Freitag, 1. September, von 14.50 bis 20.45 Uhr zwischen dem Duisburger und dem Düsseldorfer Hauptbahnhof umgeleitet. Der Grund sind Brückenbauarbeiten. Der Halt am Düsseldorfer Flughafen entfällt. Die Eurobahn verweist auf Alternativen mit den Zügen der Linien RE 1 und RE 11.

Infos zu den detaillierten Ersatzfahrplänen gibt es online auf eurobahn.de/baumassnahmen/ und auf zuginfo.nrw sowie unter der kostenfreien Service-Hotline 00800 387 622 46.

