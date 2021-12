ÖPNV RE 3 in Duisburg: Baumaßnahmen sorgen kurze Zeit für SEV

Duisburg. Aufgrund von Baumaßnahmen werden Züge der Linie RE 3 im Januar für kurze Zeit umgeleitet. Was Fahrgäste in Duisburg beachten müssen.

Aufgrund von Baumaßnahmen der DB Netz werden die Züge der Linie RE 3 in der Nächten vom 9. auf den 10. Januar sowie vom 14. auf den 15. Januar zwischen Gelsenkirchen Hauptbahnhof und Duisburg Hauptbahnhof umgeleitet. Das teilt das Bahnunternehmen Keolis mit, das die Züge der Eurobahn betreibt.

Die Halte Essen-Altenessen und Oberhausen Hauptbahnhof entfallen in dieser Zeit, die betroffenen Züge halten zusätzlich am Essener Hauptbahnhof. Für die ausfallenden Halte hat die Eurobahn einen Schienenersatzverkehr mit Bussen für ihre Fahrgäste eingerichtet (Ersatzhaltestelle an der Neudorfer Straße). Die Eurobahn verweist Fahrgäste dieser Strecke zusätzlich auf die Linien S 1 und S 2.

