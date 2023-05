Razzia in Duisburg: Wohnung und Kulturverein durchsucht

Die Polizei betont zu den Durchsuchungen von Privat- und Vereinsräumen in Duisburg: Der Verdacht richte sich nicht gegen den Verein Kurdisches Demokratisches Gesellschaftszentrum e.V. (hier bei einer Demonstration in Duisburg im Juni 2020), sondern gegen einen einzelnen Mann.

Duisburg. Bei einer Razzia haben Ermittler eine Wohnung in Rheinhausen und Räume eines kurdischen Vereins in Meiderich durchsucht. Das sagt die Polizei.

Die Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf haben einen Einsatz bestätigt, bei dem in Duisburg eine Wohnung und Räume eines kurdischen Kulturvereins durchsucht worden sind. Darüber hatte die kurdische Nachrichtenagentur ANF auf ihrer Internetseite berichtet.

Bei dem Einsatz am Dienstag, 16. Mai, hatten Zivilpolizisten die Wohnung eines 51-jährigen Mannes in Rheinhausen durchsucht. Es bestehe „der Verdacht, dass der Mann Mitglied oder Unterstützer einer terroristischen Vereinigung ist, und ihm wird vorgeworfen, diese Vereinigung finanziell unterstützt zu haben“, sagte am Freitag Jacqueline Wardenski, Sprecherin der Polizei Duisburg. Wegen des Terrorverdachts leitet die Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen.

Der Vorwurf dürfte sich auf die kurdische Untergrundorganisation PKK beziehen, die in Deutschland verboten ist. Polizeisprecherin Wardenski äußerte sich dazu nicht.

Dursuchungen in Duisburg-Rheinhausen und Meiderich – das sagt die Polizei

Beim zweiten durchsuchten Objekt handelt es sich um Vereinsräume in Meiderich – um die des Vereins Demokratisches Kurdisches Gesellschaftszentrum Duisburg e.V. Dazu betont Polizeisprecherin Wardenski: „Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, ohne dass gegen die Verantwortlichen des Vereins ermittelt wird.“ Verdächtigt werde ausschließlich der 51-Jährige. Kriminalpolizei und Generalstaatsanwaltschaft prüften nun, ob sich die Vorwürfe bestätigen.

Laut ANF seien „private Dokumente, Handys und Computer beschlagnahmt“ worden. Die Agentur zitiert in ihrem Bericht auch eine Sprecherin des Vereins. Diese kritisiere die Ermittlungsbehörden insbesondere für ihren Einsatz in der Wohnung des 51-Jährigen: „Die Beamten verhielten sich der Familie gegenüber unverhältnismäßig rabiat.“ Die Polizeisprecherin kommentierte diese Vorwürfe nicht.

Kurdische Agentur ANF beklagt Kriminalisierung kurdischer Aktivisten in Deutschland

Die ANF beklagt in ihrer Berichterstattung, seit der Türkei-Reise von Generalbundesanwalt Peter Frank im Juli 2022 sei „ein deutlicher Anstieg in der Kriminalisierung von Kurd:innen in Deutschland zu verzeichnen, die sich hier für Frieden und Demokratie in ihrer Heimat engagieren“. Zurzeit säßen so viele kurdische Aktivistinnen und Aktivisten „als politische Gefangene in deutschen Gefängnissen wie seit langem nicht“ und die verhängten Strafen seien „so hoch wie seit Jahrzehnten nicht“.

