Razzia: Polizei geht in NRW gegen Geldwäscher-Bande vor

Duisburg. Die Polizei geht in Duisburg gegen eine mutmaßliche Bande von Geldwäschern vor. Auch Europol soll an der Aktion beteiligt sein.

Mit einer Razzia gehen die Ermittlungsbehörden seit Dienstagmorgen in einem Einsatz gegen bandenmäßige Geldwäsche vor. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Duisburg, die in dem Verfahren federführend. Es gebe Maßnahmen in NRW und jenseits der Landesgrenzen. In Duisburg selbst sind Polizei und Staatsanwaltschaft nicht im Einsatz.

Nach dpa-Informationen aus Sicherheitskreisen handelt es sich um ein internationales Verfahren wegen des Verdachts auf banden- und gewerbsmäßige Geldwäsche. Beteiligt sei die Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union, Europol. Durchsuchungsbeschlüsse gebe es auch in Italien, der Schweiz, Bayern und Baden-Württemberg. In NRW sollten mehrere Haftbefehle vollstreckt werden.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft laufen im Laufe des Tages weitere Informationen veröffentlicht werden. (red/dpa)

