Polizei & Steuerfahndung Razzia in Duisburg, Dinslaken und Hünxe – zwei Festnahmen

Dinslaken/Hünxe/Duisburg/. Die Polizei hat wegen des Verdachts des Betrugs Wohnungen und Büros in Duisburg und dem Kreis Wesel durchsucht. Zwei Männer wurden festgenommen.

Bei einer Razzia in Duisburg-Baerl, Dinslaken und Hünxe im Kreis Wesel haben Polizei, Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung am Mittwoch in den frühen Morgenstunden mehrere Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht.

Zwei Männer seien festgenommen worden, teilte die Kreispolizei Wesel mit. Nähere Angaben zu den Verdächtigen machte die Beamten auf Nachfrage der Redaktion nicht.

Razzia in Duisburg, Dinslaken und Hünxe: Autos und Motorräder beschlagnahmt

Hintergrund des Einsatzes mit Spezialkräften der Hundertschaft sei ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen mehrere Beschuldigte wegen des Verdachts des Betrugs und der Steuerhinterziehung. Im Rahmen des Einsatzes haben die Ermittler zahlreiche Vermögenswerte wie Autos und Motorräder beschlagnahmt. Polizeikräfte der Dienststelle Duisburg waren bei dem Einsatz nicht beteiligt.

