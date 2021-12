Rauchvergiftungen durch Grill: Familie aus Wohnung gerettet

Rauchgase wehten von dem glühenden Grill in die Duisburger Wohnung.

Duisburg. Die Feuerwehr hat eine Familie in Duisburg aus ihrer Wohnung gerettet. Ein Grillabend hat für eine Mutter und zwei Kinder heftige Folgen.

Die Feuerwehr hat eine Familie am Dienstagabend in Duisburg-Rheinhausen aus ihrer Wohnung gerettet. Die Luft dort war mit Kohlenmonoxid belastet. Die Folge eines Grillabends.

Um 23.16 Uhr rief eine Frau die Einsatzkräfte, weil es ihren Kindern zunehmend schlechter ging. Die Retter rückten zur Gerhart-Hauptmann-Straße aus. Als die Besatzung des Rettungswagens die Wohnung der Familie betrat, schlug ihr Kohlenmonoxid-Warner Alarm.

Mit schwerem Atemschutz gingen die Rettungskräfte in Rheinhausen in die Wohnung. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Sofort rief der Rettungsdienst mehrere Fahrzeuge zur Unterstützung und brachte die fünf Bewohner ins Freie. Dort untersuchte ein Notarzt die Eltern und ihre drei Kinder, während weitere Einsatzkräfte mit schwerem Atemschutz in die Wohnung gingen.

Glühender Grill sorgt für Rauchgas-Vergiftung bei Duisburger Familie

Auf dem Balkon entdeckten sie dann die Ursache für das Problem: Ein glühender Grill war nach dem Grillen im Hof auf dort abgestellt worden. Der Wind hatte die Kohle offenbar wieder angefacht, Rauchgase drangen durch die offene Balkontür in die Wohnung.

Die Mutter und ihre drei Kinder wurden zunächst zur Erstuntersuchung in ein Duisburger Krankenhaus gebracht. Die Frau und zwei der Kinder mussten anschließend in eine Düsseldorfer Spezialklinik gebracht werden. Dort werden sie in einer Druckkammer weiter versorgt.

