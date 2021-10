Raubüberfall: Mann bedroht Supermarkt-Kassiererin mit Messer

Themenbilder Polizei-Einsatz / Polizei-Arbeit am 14.08.18 in Gelsenkirchen: ein männlicher Polizist dreht bei einer simulierten Festnahme einem Verdächtigen den Arm auf den Rücken Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services GmbH

Duisburg. Ein Mann hat einen Supermarkt in Duisburg überfallen und die Kassiererin bedroht. Nach der Festnahme nennt die Polizei Details zur Ermittlung.

Nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Duisburg hat die Polizei einen tatverdächtigen Mann festgenommen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann am 7. Oktober um 7.30 Uhr einen Supermarkt auf dem Sternbuschweg in Duisburg-Neudorf überfallen. Er bedrohte die Kassiererin mit einem Messer und stahl Geld. Dann flüchtete er zu Fuß.

Während zwei Polizeibeamte mit der 30 Jahre alten Kassiererin sprachen, fahndeten mehrere Streifenwagen und ein Motorradpolizist in der Nähe des Supermarkts nach dem Täter. Ein Zeuge führte den Motorradpolizisten zu einem Kiosk auf der Gneisenaustraße. Die Mitarbeiterin dort berichtete ihm, dass am Morgen ein Stammkunde da gewesen sei, der auffallend nervös gewirkt habe.

Raubüberfall auf Supermarkt in Duisburg: So ermittelte die Polizei den Täter

Mit dem Namen des Mannes kamen die Polizisten über eine Abfrage beim Einwohnermeldeamt auf seine Adresse. Einen Tag später nahmen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 für Raubdelikte den damals 43-Jährigen vorläufig fest. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden sie Kleidung, die der Verdächtige bei der Tat getragen hatte, und Münzen, die er mutmaßlich gestohlen hat. Beides stellten sie sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg führten sie den Tatverdächtigen wegen des Verdachts des schweren Raubes einem Haftrichter vor, der einen Haftbefehl erließ.

