Raubüberfall in Duisburg-Neudorf: Täter machen magere Beute

Duisburg. Unbekannte Täter haben zwei junge Männer in Neudorf ausgeraubt. Wirklich gelohnt hat sich die Tat für die flüchtigen Räuber aber nicht.

Zwei unbekannte Täter haben einen 17- und einen 18-Jährigen in Duisburg-Neudorf ausgeraubt. Am Samstagabend lauerten die Unbekannten ihren Opfern an der Hebbelstraße /Ecke Neudorfer Markt auf und schlugen sie unvermittelt, so die Polizei. Gegen 22.15 Uhr forderten sie demnach „alle Sachen“, die die Duisburger dabei hatten.

Allerdings erbeuteten die Räuber bloß fünf Euro und ein Feuerzeug – und ergriffen die Flucht. Die Gesuchten werden auf ein Alter zwischen 18 und 25 Jahren geschätzt. Ein Täter war demnach komplett schwarz gekleidet und hatte kurze Haare. Der andere soll eine graue Fleecejacke und eine rote Baseballmütze getragen haben.

Wer Hinweise zu den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden.

