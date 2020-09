Ratswahl in Duisburg: Alle Kandidaten aller 36 Wahlbezirke

Ein Mikrofon im Duisburger Ratssaal im Rathaus. Wer sitzt hier nach der Kommunalwahl am 13. September? Unsere Übersicht listet alle Direktkandidaten aller Parteien und Bündnisse in allen 36 Wahlbezirken auf.

Wahlbezirk 1: Overbruch/Vierlinden-Nord

SPD: Ilonka Helga Frese (1958), Industriekauffrau

CDU: Elmar Karl-Heinz Klein (1949), Betriebswirt i.R.

Grüne: Oliver Christian Schröder (1969), Liegenschaftsbetreuer

Linke: Recep Sert (1955), Rentner

AfD: Edgar Bornemann (1957), Polizeibeamter a.D.

FDP: Simone Holler (1990), Podologin

JuDU: Miriam Sandten-Fasel (1988), Rechtsanwältin

NPD: Andrea Rößner (1987), Hausfrau

DAL: Mehmet Uysal (1983), Ingenieur

BL: Hermann-Josef Riehl (1950), Rentner

SGU: Jonas Bugaj (1989), Student

Allianz: Aysel Erarslan (1978), Modeschneiderin

BIG-DERGAH: Celal Cenk Emen (1968), Diplom-Elektrotechniker

BfD: Filiz Kaya-Can (1981), Filialleiterin

SfD: Ramazan Gömleksiz (1979), Elektriker

Tierschutz: Jessica Westerteicher (1990), Lageristin

WGD: Kenan Ülger (1979), pädagogischer Mitarbeiter

Wahlbezirk 2: Alt-Walsum/Aldenrade-Süd/Fahrn-West

SPD: Stefan Krause (1990), Erzieher

CDU: Peter Hoppe (1961), selbst. Augenoptikermeister

Grüne: Annika Etges (1991), Ärztin

Linke: Jörg Michael Nikulka (1961), Fachkraft für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

AfD: Gero Heinz Dehnen (1968), Magister der politischen Wissenschaft

FDP: Thomas Josef Münch (1960), Diplom-Orthopädietechniker

JuDU: Peter Jochen Rosinski (1985), Flottenmanager

NPD: Rolf Rochell (1956), Kfz-Mechaniker

DAL: Abdullah Tümer (1989), Apotheker

BL: Bernd Strohm (1957), Lehrer

SGU: Jörg Lietz (1962), Polizeibeamter

Allianz: Ergün Baki (1969), Kfz-Sachverständiger

BIG-DERGAH: Rabia Gündüz (1995), Operationstechnische Assistentin

Die Partei: Martin Kannewischer (1997), Verwaltungswirt

SfD: Akif Temel (1993), Student

Tierschutz: Ben Hammouda Touaibia (1996), Lagerist

WGD: Mesut Koruk (1989), Verfahrensmechaniker

Wahlbezirk 3: Vierlinden-Süd und -Ost/Aldenrade Nord

SPD: Benedikt Sebastian Paul Falszewski (1982), Sachbearbeiter Wahlkreisbüro, MdB

CDU: Sonja Dietl (1989), Verwaltungsfachwirtin

Grüne: Markus Laaks (1978), Flugbegleiter

Linke: Claudia Nikulka (1965), Rentnerin

AfD: Silvia Bornemann (1964), Altenpflegerin

FDP: Hans Gerhard Kamrath (1943), Radio- und Fernsehtechnikermeister

JuDU: Dr. Thomas Ulrich Osowski (1988), Quantitativer Analyst

NPD: Sascha Hirsch (1987), Maler und Lackierer

DAL: Emre Sahin (1989), Student

BL: Georg Alois Kurasch (1955), Maurer

SGU: Jörg Selic (1967), Diplomchemiker

Allianz: Erkan Karagöz (1988), Mechatroniker

BIG-DERGAH: Enes Türkili (1997), Auszubildender

SfD: Fuat Konmaz (1978), Isolierer

Tierschutz: Denise Fischer (1991), Hausmeisterin

WGD: Ceylan Erdogan (1962), Kranführer

Wahlbezirk 4: Fahrn-Ost/Wehofen

SPD: Hans Peter Boschen (1964), Sachbearbeiter

CDU: Björn Pollmer (1997), Stadtinspektor

Grüne: Sebastian Ackermann (1986), Betriebswirt B. A.

Linke: Erdal Eren Yilmaz (1999), Student

AfD: Helmut Alfred Neugebauer (1950), Pensionär

FDP: Walter Ernst Koch (1943), Rentner

JuDU: Felix-Josef Feykes (1990), Immobilienbewerter

NPD: Michael Krug (1969), Arbeiter (Bau)

DAL: Serkan Bakir (1975), Handelsassistent

BL: Arno Kurt Berndt (1954), Rentner

SGU: Wolfgang Johannes Goerke (1947), Rentner

Allianz: Friedrich Egon Kosrin (1952), Rentner

BIG-DERGAH: Mikail Emre (1999), Auszubildender

SfD: Sahin Disbudak (1983), Security-Mitarbeiter

Tierschutz: Raffael Bono (1993), Garten- und Landschaftspfleger

WGD: Medet Salih Sevimli (1969), Betriebsrat

Wahlbezirk 5: Röttgersbach

SPD: Renate Hannelore Gutowski (1953), Industriekauffrau i.R.

CDU: Josef Johannes Wörmann (1955), Bildungsreferent

Grüne: Dr. Nazan Sirin (1984), Zahnärztin

Linke: Herbert Fürmann (1956), Tischler

AfD: Alexander Niklas Schaary (1988), Speditionskaufmann und Student

FDP: Markus Giesler (1990), Chemiker

JuDU: Anna Verena Kniel (1989), Schauspielerin

NPD: Kevin Link (1980), Kaufmann (Einzelhandel)

DAL: Fatih Yildirim (1982), Sachbearbeiter

BL: Anja Beit (1971), Kauffrau

SGU: Ulrike Lexa (1958), Erzieherin

Allianz: Nurcan Baki (1977), Rechtsanwältin

BIG-DERGAH: Metin Cakmak (1968), Elektrotechnischer Assistent

BfD: Mercy Ibrahim (1984), Kinderpflegerin

SfD: Galip Genc (1974), Rentner

Tierschutz: Viktoria Busch (1973), Küchenhilfe

WGD: Levent Önder (1980), Unternehmensberater

Wahlbezirk 6: Marxloh

SPD: Hans-Dieter Stradmann (1954), Schulhausmeister

CDU: Marcus Jungbauer (1971), Stadtverwaltungsrat

Grüne: Ralf Buchthal (1967), Lehrer

Linke: Binali Demir (1964), Verfahrensmechaniker

AfD: Jürgen Malberg (1969), Rechtsanwalt

FDP: Betül Cerrah (1975), Diplom-Wirtschaftsjuristin

JuDU: Ergin Sahin (1989), Wirtschaftsinformatiker

NPD: Ralf Panek (1966), Arbeiter (Bau)

DAL: Ivanka Yosifova Ferdova (1982), Servicekraft

BL: Marion Stöbbe (1963), Hausfrau

BIG-DERGAH: Selgün Calisir (1969), Lohnsteuerberater

BfD: Yücel Güngör (1973), Groß- und Außenhandelskaufmann

SfD: Engin Cankaya (1974), Anlagemechaniker

Tierschutz: Margarete Di Stefano (1976), Vertriebsassistentin

WGD: Yasar Durmus (1970), Kranführer

Wahlbezirk 7: Obermarxloh

SPD: Jennifer Daniela Jonczyk (1992), Rechtsanwältin

CDU: Andreas Ehmann (1967), selbst. Elektroniker

Grüne: Haydar Sezer (1963), Arbeiter

Linke: Carmen Olivia Hornung-Jahn (1963), Steuerfachangestellte

AfD: Uwe Friedhelm Schubert (1954), Kraftfahrer

FDP: Peter Paul Larisch (1956), Ingenieur

JuDU: Javid Iqbal (1978), Diplom-Ingenieur

NPD: Achim Jürgen Wolfrum (1963), Informatiker

DAL: Burhanettin Datli (1966), Versicherungsvertreter

BL: Jochen Merz (1966), IT-Dienstleister

SGU: Michael Boland (1969), Senioradministrator

Allianz: Frank Braasch (1965), Walzmeister

BIG-DERGAH: Hristo Sergeev Angelov (1983), Gastronom

SfD: Hakan Özgül (1983), Luftsicherheitsassistent

Tierschutz: Petra Eikelboom (1953), Rentnerin

WGD: Furkan Kilicoglu (2000), Mechatroniker für Kältetechnik

Wahlbezirk 8: Alt-Hamborn

SPD: Muhammet Keteci (1967), Betriebswirt

CDU: Volker Peter Mosblech (1955), selbst. Versicherungskaufmann

Grüne: Birsel Katurman (1973), exam. Krankenschwester

Linke: Arno Suhr (1951), Sozialarbeiter i.R.

AfD: Anke Kedeinis (1958), Kfm. Angestellte

FDP: Carlos Alexander Gebauer (1964), Rechtsanwalt

JuDU: Timon Etienne Treichel (1996), Lehramtsstudent

NPD: Tom Miguel Schulte (1993), Montagearbeiter

DAL: Cosmin Adrian Grigore (1992), Logistiker

BL: Christian Gogoll (1971), Administrator

SGU: Walter Buckermann (1950), Rentner

Allianz: Ali Ekber Güzel (1966), Geschäftsführender Betriebsrat

BIG-DERGAH: Aydin Erdal (1969), Unternehmer

BfD: Mücahid Topallaz (1979), Kfz-Meister

SfD: Safak Ucar (1991), Techn. Zeichner

Tierschutz: Anna Griebel (1946), Rentnerin

WGD: Ümit Tasdemir (1984), Werkschutz

Wahlbezirk 9: Neumühl

SPD: Sebastian Haak (1986), Geschäftsführender Gesellschafter

CDU: Frank Heidenreich (1967), Kaufmann

Grüne: Verena Maria Zipf (1982), Bibliothekarin

Linke: Harald Hornung (1964), IT-Systemelektroniker

AfD: Andreas Laasch (1970), Bauzeichner

FDP: Uwe Heinrich (1943), Diplom-Ingenieur i.R.

JuDU: Uwe Becker (1975), Diplom-Theologe

NPD: Andrea Maria Wesche-Drexel (1979), Hausfrau

DAL: Büsra-Beyza Bozkurt (1999), Auszubildende

BL: Hans-Werner Schwarz (1954), Rentner

SGU: Karlheinz Hagenbuck (1946), Rentner

Allianz: Angelo Tonio Antonica (1966), Betriebsleiter

BIG-DERGAH: Ahmet Ceylan (1975), Disponent

SfD: Ünal Karaoglan (1975), Berufskraftfahrer

Tierschutz: Wilma Kättnis (1938), Rentnerin

WGD: Bahriye Yenilmez (1983), Krankenschwester

Wahlbezirk 10: Beeck/Bruckhausen/Landschaftspark

SPD: Aysegül Jülide Celenk (1997), Erzieherin im Anerkennungsjahr

CDU: Nicolas Alexander Back (1990), Politikwissenschaftler

Grüne: Süleyman Faruk Yurttutan (1982), Freiberufler

Linke: Ergün Yilmaz (1972), Stahlarbeiter

AfD: Siegbert Hermann Opdenhövel (1951), selbstständig

FDP: Peter Dietwulf Holger Ellerbrock (1948), Unternehmensberater

JuDU: Jens Holtmann (1974), Industriekaufmann

NPD: Melanie Händelkes (1977), Erzieherin

DAL: Asen Atanasov Murov (1999), selbstständig

BL: Frank Bocek (1969), Industriemechaniker

SGU: Bärbel Angelika van dem Domhoff (1963), Verkäuferin

Allianz: Sevda Akyüz (1974), Sachbearbeiterin

BIG-DERGAH: Batuhan Dikyol (2000), Monteur

BfD: Kadir Piricek (1983), Kranführer

SfD: Bekir Sipahi (1963), Betriebswirt

Tierschutz: Marianne Knobel (1936), Rentnerin

WGD: Ergül Durmus (1973), Kranführer

Wahlbezirk 11: Laar/Beeck-West/Beeckerwerth

SPD: Manfred Peter Wilhelm Kaiser (1948), Schlosser i.R.

CDU: Ulrich Lüger (1951), Kfm. Grundstücks- und Wohnungswirtschaft i.R.

Grüne: Melih Keser (1986), Kaufmann für Versicherungen und Finanzen

Linke: Dr. Detlef Feldmann (1943), Rentner

AfD: Maik Gall (1971), Angestellter

FDP: Dennis Manfred Erle (1989), Kraftwerker

JuDU: Tim Pfeiffer (1991), Student (Rettungsingenieurwesen)

NPD: Richard Hartmann (1977), Maurer

DAL: Faik Özsoy (1991), Elektroniker

BL: Markus Stach (1983), Lagerist

SGU: Thomas Menzel (1979), Kaufmännischer Angestellter

BIG-DERGAH: Emirkan Dikyol (2000), Monteur

BfD: Hadi Bennani (1971), Kaufmann

Einzelbewerberin: Marliese Barbara Lenz M. A. (1960), Ethnologin

SfD: Melekper Tokgür (1976), Soziale Arbeiterin

Tierschutz: Petra Köler (1954), Bürokauffrau

WGD: Ömer Faruk Kara (1999), Student

Wahlbezirk 12: Obermeiderich

SPD: Vanessa van Bösekoem (1993), Verwaltungsfachangestellte

CDU: Udo Ernst Steinke (1959), Rechtsanwalt

Grüne: Pelin Osman (1989), Lehrerin

Linke: Julien Soufian Gribaa (1997), Student

AfD: Sabine Karin Dehnen (1980), Hausfrau

FDP: Joachim Friedrich Schultz (1953), Diplom-Volkswirt

JuDU: Marcel Pinto Abrantes (1989), Immobilienfachwirt

NPD: Bodo Horst Hermann Fischer (1953), Arbeiter (Bau)

DAL: Ayfer Saygili (1974), selbstständig

BL: Giuseppina Elma Romano-Stonjek (1979), Betreuungsfachkraft

SGU: Theodor Nüse (1945), Rentner

Allianz: Yüksel Güzel (1971), Produktionsleiter

BIG-DERGAH: Reyhan Aktürk (2000), Personalmanagerin

BfD: Rolf Friedrich Storm (1955), Chemotechniker

SfD: Muhammed Sipahi (1991), Logistiker

Tierschutz: Jürgen Kost (1967), Musiklehrer

WGD: Halil Yücel (1961), Arbeiter

Wahlbezirk 13: Untermeiderich/Mittelmeiderich-Nord

SPD: Daniela Stürmann (1985), Referentin

CDU: Christof Helmut Eickhoff (1961), Techn. Angestellter

Grüne: Holger Fitzner (1972), Hausmann

Linke: Yilmaz Kahraman (1980), Islamwissenschaftler

AfD: Jörg Laube (1962), Kaufmann für Dialogmarketing

FDP: Murat Cerrah (1974), Diplom-Kaufmann

JuDU: Natalie Grunau (1990), selbst. Kosmetikerin

NPD: Sylvia Müller (1967), Malerin und Lackiererin

DAL: Erdal Özsoy (1971), Maschinenbautechniker

BL: Sabine Keßler (1961), Versicherungsangestellte

SGU: Herbert Naß (1960), Gold- und Silberschmiedemeister

BIG-DERGAH: Ferit Aktürk (1969), Schweißer

BfD: Muhammed Tas (2000), Student

Die Partei: Christoph Wilhelm Halbe (1992), Zerspannungsmechaniker

SfD: Hidayet Yirgit (1977), Lokführer

Tierschutz: Elisabeth Lensing (1947), Rentnerin

WGD: Yasemin Güclü (1982), Hausfrau

Wahlbezirk 14: Mittelmeiderich-Süd/Untermeiderich-Süd/Ratingsee

SPD: Bruno Alfons Sagurna (1957), Controller

CDU: Gertrud Bettges (1953), selbst. Kauffrau

Grüne: Kathrin Selzer (1988), Industriekauffrau

Linke: Aneta Asenova Chocheva (1983), Verkäuferin

AfD: Dirk Wasilewski (1970), Projektmanager

FDP: Rainer Weiß (1962), Diplom-Verwaltungswirt

JuDU: Gökhan Daniel Meller (1987), Social Media Manager

NPD: Kornelia Renate Rappolt (1959), Floristin

DAL: Mine Töre (1989), selbstständig

BL: Manuela Bocek (1977), Krankenschwester

SGU: Jürgen Wilms (1960), Bäcker

BIG-DERGAH: Ertugrul Usta (1995), Verwaltungsfachangestellter

BfD: Nisa Güngör (2000), Auszubildende

Die Partei: David Matten (1990), Kfz-Mechatroniker

SfD: Mert Sener Gökkaya (2001), Auszubildender

Tierschutz: Peter Herbert Prescher (1948), Pädagoge

WGD: Ese Öztas (1969), Verfahrensmechaniker

Wahlbezirk 15: Ruhrort/Alt-Homberg-Mitte

SPD: Merve Deniz Özdemir (1994), Jurastudentin

CDU: Eva Büttgenbach (1969), Fachverkäuferin

Grüne: Matthias Jörg Schneider (1960), Systemanalytiker

Linke: Jan Immanuel Tügel (1979), Lagerist

AfD: Alan Daniel Imamura (1973), Diplom-Kaufmann

FDP: Jan-Christoph Neveling (1981), Diplom-Sozialwissenschaftler

JuDU: Matthias Much (1982), Datenanalyst

NPD: Johann Heinrich Gustav Fröhlich (1948), Rentner

DAL: Tevfik Rüchan Gümüs (2001), Auszubildender

BL: Anna Martina Stach (1985), Arzthelferin

SGU: Karl-Erich Rost (1941), Rentner

BIG-DERGAH: Haydar Demircan (1973), Garten- und Landschaftsbauer

Die Partei: Frank Hribar (1967), Radio- und Fernsehtechniker

SfD: Ferhat Sipahi (1987), Logistiker

Tierschutz: Mechtilde Katharine Reimann (1949), Rentnerin

WGD: Senol Toren (1969), Umwelttechniker

Wahlbezirk 16: Alt-Homberg-Süd/Hochheide-Süd

SPD: Udo Vohl (1950), kfm. Angestellter i.R.

CDU: Gerhard Hermann Hilscher (1948), Logistiker

Grüne: Volker Erik Reinen (1964), Techn. Angestellter

Linke: Julian Nöcker (1996), Lagerist

AfD: Udo Schirmacher (1954), Unternehmer

FDP: Kai Konrad Mielke (1991), selbstständig

JuDU: Sebastian Knauf (1984), Diplom-Ingenieur

NPD: Sonja Rauprich (1981), Verkaufshilfe

DAL: Rainer Harald Grün (1967), Sicherheitsmitarbeiter

BL: Ricardo Noc (1987), Mechaniker

SGU: Monika Beermann (1950), Rentnerin

BIG-DERGAH: Orhan Ardic (1965), Betriebsrat

SfD: Selçuk Disbudak (1985), Staplerfahrer

Tierschutz: Franziska Helga Bell (1993), Hausfrau

WGD: Ali Polat (1997), Elektriker

Wahlbezirk 17: Baerl/Alt-Homberg-Nord/Hochheide-Nord

SPD: Edeltraud Klabuhn (1952), Stadtteilmanagerin i.R.

CDU: Gregor Gottfried Weinand (1955), Diplom-Ingenieur i.R.

Grüne: Dietmar Beckmann (1950), Architekt

Linke: Sven Malte Bette (1991), Student

AfD: Rainer Robert Holfeld (1958), Zahnarzt

FDP: Thomas Rangs (1969), Bankkaufmann

JuDU: Dr. Stephan Wedding (1985), Regierungsrat

NPD: Jasmina Zuzanna Majgier (2001), Auszubildende

DAL: Fatma Ergin (1984), Assistentin der GF/Export, Sachbearbeiterin

BL: Susanne Wolfhagen (1972), Verwaltungsangestellte

SGU: Ursula Goerke (1947), Hausfrau

BIG-DERGAH: Mustafa Demirhan (1971), Chemikant

SfD: Sebile Torkay (1969), selbstständig

Tierschutz: Joshua Armin Briem (1994), Altenpfleger

WGD: Ali Çaydere (1985), Geschäftsführer

Wahlbezirk 18: Neuenkamp/Kaßlerfeld/Altstadt-West

SPD: Manfred Ferdinand Osenger (1948), kfm. Angestellter i.R.

CDU: Stefanie Kreitz (1974), selbst. Hausverwalterin

Grüne: Dana Backasch (1982), agile Coachin

Linke: Horst Werner Guido Michael Rook (1949), Pensionär

AfD: Peter Ringelberg (1947), Rentner

FDP: Sascha Schulte (1990), Systementwickler

JuDU: Lukas Kamps (1991), Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten

NPD: Anita Luyten (1980), Altenpflegerin

DAL: Sevkiye Yildiz (1965), Hauswirtschaftsgehilfin

BL: Melanie Wolff (1975), Verkäuferin

SGU: Daniela Boland (1970), Einzelhandelskauffrau

Allianz: Dr. Ümit Dagkaldiran (1976), Physiker

Aufbruch Du: Ulrich Martel (1963), Ingenieur

BIG-DERGAH: Hüseyin Namli (1998), Immobilienvermittler

SfD: Serpil Öngel (1974), Arbeitsvermittler

Tierschutz: Florian Burde (1995), Kfz-Mechatroniker

WGD: Katarzyna Emilia Linczak (1984), Grafikerin

Wahlbezirk 19: Altstadt-Ost/Dellviertel-Ost

SPD: Stefan Dellwo (1964), Regie- und Schauspiellehrer

CDU: Ralf Jörg Brotzki (1982), kfm. Angestellter

Grüne: Parisa Najafi Tonekaboni (1979), Dozentin

Linke: Michael Dubielczyk (1948), Rentner

AfD: Thomas Gerhard Pösken (1966), Briefzusteller

FDP: Thomas Wolters (1962), Fraktionsgeschäftsführer

JuDU: Oliver Arnold Karol Beltermann (1984), Regionalverkaufsleiter

NPD: Sascha Kasperek (1981), Fleischer

DAL: Sonia Giampaolo (1974), Hauswirtschaftliche Helferin

BL: Melanie Schmitz (1976), Kinderpflegerin

SGU: Angelika Annemarie Schmitz (1951), Lehrerin

Aufbruch Du: Monika Maria Ayed (1946), Bauzeichnerin

BIG-DERGAH: Büsra Tasitci (1997), Studentin

DOS: Melisa Dolan (1999), Auszubildende zur Zahnmedizinischen Fachangestellten

Die Partei: Matthias Maria Eidens (1961), Diplom-Sozialarbeiter

SfD: Elmar Wilhelm Kühnen (1962), IT-Administrator

Tierschutz: Nico Engelskirchen (1992), Altenpfleger

WGD: Sorinel Ion (1979), Pfarrer

Wahlbezirk 20: Duissern

SPD: Anas Nafile (2001), Lehramtsstudent

CDU: Dennis Benjamin Schleß (1991), Angestellter i.ö.D.

Grüne: Felix Jonathan Lütke (1987), Büroleiter

Linke: Özden Ates (1970), Kommunikationswissenschaftlerin

AfD: Markus Martin Spank (1972), Metallbauer

FDP: Frank Albrecht (1967), Ministerialrat

JuDU: Daniela Beate Haberlandt (1998), Studentin in der sozialen Arbeit

NPD: Andreas Esters (1960), Raumausstatter

DAL: Taner Demir (1988), Leitstellendisponent

BL: Hans Jürgen Rudolf Mauritz (1949), Rentner

SGU: Dr. Eva Selic (1969), Diplomchemikerin

Aufbruch Du: Rabea Johanna Martel (1994), Studentin

BIG-DERGAH: Decklerk Poba (1987), Immobilienkauffrau

DOS: Martin Knäpper (1958), Speditionskaufmann

Die Partei: Sven Stienen (1989), Flugzeugtechniker

Einzelbewerberin: Gisela Wilhelmine Schiffers (1954), Rentnerin

SfD: Erdem Dogansoy (1989), Arbeiter

Tierschutz: Rene Andre Daleiden (1991), Hausmann

WGD: Karima Jneid (1989), Bäckereifachverkäuferin

Wahlbezirk 21: Neudorf-Nord

SPD: Martina Stecker (1955), selbst. Dozentin

CDU: Daniel Pfaff (1982), Banksachbearbeiter

Grüne: Laura Emmy Bieder (1995), Studentin und wissenschaftl. Mitarbeiterin

Linke: Martina Ammann-Hilberath (1957), Sekretärin

AfD: Hans-Ingo Meise (1961), Kaufmann

FDP: Carsten Bovelet (1966), Diplom-Informatiker

JuDU: Stephan Antonius Schulze-Zumloh (1991), Auszubildender zum Verwaltungsfachwirt IT

NPD: Claudia Sabrina Ackaert (1982), Sicherheitsdienst-Mitarbeiterin

DAL: Cemile Özsoy (1997), Studentin

BL: Jörg Schmitz (1969), Bürokaufmann

SGU: Achim Ginders (1955), Rechtsanwalt

Allianz: Caglar Ekici (1989), Soziologe

BIG-DERGAH: Fatih Han Özer (1998), Großhandelskaufmann

Die Partei: Heiko Schubert (1973), Software Engineer

SfD: Deniz Torkay (1994), Student

Tierschutz: Levin Horsters (1992), Autolackierer

WGD: Zeynep Ceylan (1970), Friseurin

Wahlbezirk 22: Neudorf-Süd

SPD: Susanne Zander (1969), Personalentwicklerin

CDU: Sigrid Maria Volk-Cuypers (1955), Apothekerin i.R.

Grüne: Gerhard Holger Schwemm (1952), Betriebswirt

Linke: Erkan Kocalar (1969), Schlosser

AfD: Heike Betz (1960), medizinische Fußpflegerin

FDP: Felix Günter Wolfgang Naumann (1991), Lehrer

JuDU: Anna Roggenkamp (1988), operationstechn. Assistentin

NPD: Karl Wilhelm Hubert Weise (1956), Rentner

DAL: Emrah Sirin (1977), Disponent

BL: Franziska-Nadine Graßhoff (1978), Versicherungskauffrau

SGU: Marisa Rein (1965), Köchin

Allianz: Michael Klein (1973), Hausmeister

BIG-DERGAH: Philippe Poba (1974), Berufskraftfahrer

Die Partei: Sabine Hampe (1976), Bürokauffrau

SfD: Türkan Sipahi (1969), Küchenmitarbeiterin

Tierschutz: Robin Kleiner (1995), Fachverkäufer

WGD: Irem Durmus (2002), Schülerin

Wahlbezirk 23: Dellviertel-West/Hochfeld-Nord/Rheinpark

SPD: Andrea Christiane Demming-Rosenberg (1961), Sachbearbeiterin Wahlkreisbüro, MdB

CDU: Gürsel Dogan (1960), Diplom-Ingenieur

Grüne: Christian Michael Saris (1976), Softwareentwickler

Linke: Mirze Edis (1972), Stahlbauschlosser

AfD: Florian Schmeink (1998), Mechatroniker

FDP: Henning Heinemann (1997), Student

JuDU: Jonas Vogel (1996), Tischler

NPD: Andrea Weber (1989), Catering-Mitarbeiterin

DAL: Ramadan Ferdun Hyusein (1994), selbständig

BL: Heinz Peter Stöbbe (1964), Baustellenleiter

SGU: Dr. Michael Willhardt (1956), Soziologe

BIG-DERGAH: Melisa Temür (1999), Auszubildende

Die Partei: Jörg-Wyrich Horst Otto Keunecke (1996), Auszubildender

SfD: Ahmet Öngel (1981), Unternehmensberater

Tierschutz: Sebastian Stellbrink (1991), Elektriker

WGD: Gönül Bartu (1977), techn. Zeichnerin

Wahlbezirk 24: Hochfeld-Süd/Wanheimerort-West/Neuenhof

SPD: Ünsal Baser (1987), Gewerkschaftssekretär

CDU: Sevket Avci (1964), Volkswirt

Grüne: Ulrike Meta Gerda Agnes Tadema (1963), Bürofachfrau

Linke: Birane Gueye (1958), Sozialarbeiter

AfD: Karsten Ebert (1973), Fachkraft für Schutz und Sicherheit

FDP: Jakob Hager (1991), Büroleiter

JuDU: Thomas Kleinebeck (1990), Handelsfachwirt im Lebensmitteleinzelhandel

NPD: Martin Sahl (1980), Arbeiter (Innenausbau)

DAL: Isa Sevim (1992), Betriebswirt

BL: Thomas Immekus (1975), Sicherheitsfachkraft

SGU: Fadime Tekiner (1973), Diplom-Sozialwissenschaftlerin

BIG-DERGAH: Yunus Emre Kaymak (1994), Student

BfD: Lendita Simsek (1985), Kauffrau für Bürokommunikation

Die Partei: Ulrike Anna-Maria Gertrud Jansen-Keunecke (1963), Diplom-Volkswirtin

SfD: Aldin Sashev Ivanov (1980), Bauarbeiter

Tierschutz: Kai Tobias Müller (1987), Milchtechnologe

WGD: Özkan Kilicoglu (1970), Baumaschinenführer

Wahlbezirk 25: Wanheimerort-Ost/Wedau-Nord

SPD: Torsten Steinke (1969), Politikwissenschaftler im Schuldienst

CDU: Joachim Schneider (1959), Industriekaufmann

Grüne: Kevin Galuszka (1989), exam. Gesundheits- und Krankenpfleger

Linke: Ingrid Marianne Jost (1948), Familientherapeutin

AfD: Adele Schüren (1934), Rentnerin

FDP: Kira Schulze Lohoff (1995), Rechtsreferendarin

JuDU: Jaqueline Schiel (1986), medizinische Fachangestellte

NPD: Alexandra Schuster (1981), Hausfrau

DAL: Can Mehmet Akdemir (1994), Verkäufer

BL: Daniela Dijks-Koch (1963), Reinigungskraft

SGU: Klaus Dieter Wälbers (1957), Rentner

BIG-DERGAH: Zeynep Aleyna Güzey (2000), Studentin

DOS: Hans Jürgen Potthoff (1938), Schreinermeister i.R.

Die Partei: Uwe Hubatschek (1972), Sozialpädagoge

SfD: Hristo Alyoshev Stoev (1983), Maurer

Tierschutz: Eric Nühlen (1994), Lkw-Fahrer

WGD: Bülent Ceylan (1966), Flämmer

Wahlbezirk 26: Bergheim-Nord

SPD: Horst Dietmar Bluhm (1960), Bankkaufmann

CDU: Kai Müller (1981), Sachgebietsleiter

Grüne: Detlef Harting (1957), Angestellter

Linke: Gisela Gabriele Stölting-Grabbe (1963), Diplom-Sozialpädagogin

AfD: Walter Rollmann (1961), Stahlarbeiter

FDP: Bettina Brysch (1977), Diplom-Sozialpädagogin

JuDU: Christian Lothar Stellmach (1971), Maschinenbauingenieur

NPD: Ramona Wanda Blaszczyk (1964), Hausfrau

DAL: Onur Gülderen (1994), Verfahrensmechaniker

BL: Angelika Ingeborg Röder (1956), Verwaltungsbeamtin a.D.

SGU: Peter Walter Rein (1965), Koch

BIG-DERGAH: Selve Öztas (1997), Studentin

Die Partei: Christoph Schmidt (1984), Werkstoffprüfer

SfD: Tülay Kaya (1976), Angestellte

Tierschutz: Reinhold Kassen (1964), Medienkoordinator

WGD: Kerem Melek (2001), Schüler

Wahlbezirk 27: Bergheim-Süd/Rumeln-Kaldenhausen-Ost

SPD: Reiner Friedrich (1948), Diplom-Ingenieur i.R.

CDU: Ferdinand Franz-Gerhard Seidelt (1954), Journalist

Grüne: Peter Heinrich Walter (1954), Pensionär

Linke: Jens Jürgen Dreyling (1976), Steuerberater

AfD: Bernhard Wilhelm Helmdach (1956), Rentner

FDP: Uwe Reinhold Gärtner (1953), Pensionär

JuDU: Cosima Henriette Friederike Bohle (1996), Grafik-Designerin

NPD: Petra Susanne Ala (1966), Hausfrau

DAL: Nizamettin Demir (1969), Rentner

BL: Teresa Ursula Stappert (1949), Rentnerin

SGU: Horst Gerd Just (1952), Rentner

BIG-DERGAH: Sevval Öztas (2001), Schülerin

SfD: Ibrahim Karabulut (1982), Schweißer

Tierschutz: Kai Michael Kassen (1990), Großhandelskaufmann

WGD: Hüseyin Ilter (1991), Industriemechaniker

Wahlbezirk 28: Hochemmerich-Nord

SPD: Ersin Erdal (1973), Diplom-Bauingenieur

CDU: Hüseyin Coktas (1971), Diplom-Kaufmann

Grüne: Markus Kämmerling (1979), Lehrer

Linke: Detlef Heinz-Josef Hertz (1967), Industriekaufmann

AfD: Manfred Eberhard Steinberg (1959), Rentner

FDP: Sven Benentreu (1993), Student

JuDU: Simon Wunsch (1989), Bestatter

NPD: Markus Sauer (1976), Ausbilder im Sicherheitsdienst

DAL: Seher Özsoy (2001), Abiturientin

BL: Sandra Loraine Vüllings (1993), Logopädin

SGU: Karin Luise Bleekmann (1954), Rentnerin

BIG-DERGAH: Resul Öztas (1989), Sales Manager

SfD: Tunay Altuntas (1979), Unternehmensberater

Tierschutz: Silvia Sabine Kassen (1967), Hausfrau

WGD: Abdulaziz Ider (1973), Maschinenbauingenieur

Wahlbezirk 29: Rheinhausen-Mitte/Hochemmerich-Süd

SPD: Jürgen Edel (1955), Assistent des Markscheidefaches

CDU: Sylvia Linn (1965), Betriebswirtin

Grüne: Thomas Perkowski (1965), Techn. Betriebswirt

Linke: Barbara Laakmann (1950), Schulleiterin i.R.

AfD: Andrei Klipel (1964), Lehrer

FDP: Regina Rangs (1972), Bankkauffrau

JuDU: Fabian Jörn Müller (1988), Diplom-Bankbetriebswirt

NPD: Sandra Brenntrup (1976), Gärtnerin

DAL: Önder Bulasma (1967), Qualitätskontrolleur

BL: Klaus Thiel (1966), Schauspieler

SGU: Bernd Bleekmann (1950), Rentner

BIG-DERGAH: Atilla Barut (1970), Finanzberater

SfD: Osman Altuntas (2000), Kälteanlagenmechatroniker

Tierschutz: Jennifer Kassen (1990), Hausfrau

WGD: Cesur Bartu (1975), Produktionsmitarbeiter

Wahlbezirk 30: Friemersheim

SPD: Rainer Schütten (1953), Techniker i.R.

CDU: Klaus Hans Mönnicks (1946), Studiendirektor i.R.

Grüne: Andrea Lutz (1965), kaufmännische Angestellte

Linke: Markus Menzel (1973), Bürokaufmann

AfD: Cornelia Jarvis (1969), Friseurin

FDP: Marcel Brannhoff (1987), Elektroniker

JuDU: Marcel Witt (1984), Fachwirt im Gesundheitswesen

NPD: Hans-Dieter Zimmermann (1961), Maler und Lackierer

DAL: Eren Alakus (1995), selbstständig

BL: Ulrich Wolfhagen (1966), Kaufmann

SGU: Christian Karl-Heinz Birken (1974), Kaufmann

BIG-DERGAH: Hatice Rabia Erdal (1996), Studentin

SfD: Alperen Bozkurt Sipahi (1987), selbstständig

Tierschutz: Lars Kassen (1992), Koch

WGD: Veysi Ögel (1974), Beton- und Stahlbetonbauer

Wahlbezirk 31: Rumeln-Kaldenhausen-West

SPD: Manfred Krossa (1949), Diplom-Ingenieur Elektrotechnik i.R.

CDU: Iris Gisela Seligmann-Pfennings (1961), Diplom-Betriebswirtin

Grüne: Freerk Kiesow-Botyanovska (1960), Stadtplaner

Linke: Frank Rodemann (1957), Rettungsassistent

AfD: Sascha Lensing (1973), Polizeibeamter

FDP: Oliver Alefs (1972), Küchen- und Restaurantleiter

JuDU: Georg Deckers (1967), Techn. Zeichner

NPD: Dirk Brandhoff (1970), Wachmann

DAL: Aykut Oktay (1992), Versicherungskaufmann

BL: Pascal Wolfhagen (1996), Speditions- und Logistikkaufmann

SGU: Dieter Horstkamp (1957), Haustechniker

BIG-DERGAH: Güler Öztas (1990), M. A. Soziologin

SfD: Tuncay Erdogmus (1997), Kälteanlagentechniker

Tierschutz: Nils Kassen (1995), Servicekraft

WGD: Saban Örge (1974), selbstständig

Wahlbezirk 32: Wanheim-Angerhausen/Huckingen-Nord

SPD: Werner Gerd von Häfen (1949), Techniker i.R.

CDU: Peter Karl-Andre Ibe (1963), Bauleiter

Grüne: Frank-Michael Rich (1959), Reha-Berater

Linke: Sylvia Angelika Haselmeyer (1965), Bürokauffrau

AfD: Marcus Gerhard Maschinsky (1969), Betriebswirt

FDP: Radu Giulan (1990), sozialpädagogischer Mitarbeiter

JuDU: Simon Leese (1990), Bankkaufmann

NPD: Stefanie Mischke (1985), Hausfrau

DAL: Ayhan Yildirim (1977), Master of Science

BL: Cornelia Herzog (1968), Hausfrau

SGU: Daniela Isabelle Matschulat (1977), Krankenschwester

BIG-DERGAH: Muhammed Taha Öztürk (1994), Student

SfD: Oguzhan Bakirci (1988), Kranführer

Tierschutz: Patrizia Rixen (1994), Gesundheits- und Krankenpflegerin

WGD: Nuh Kaplan (1973), Versicherungsfachwirt

Wahlbezirk 33: Buchholz-West/Huckingen-Mitte

SPD: Sascha Bernd Röser (1980), Unternehmensjurist

CDU: Thomas Mahlberg (1965), Groß- und Außenhandelskaufmann

Grüne: Dr. Sebastian Ritter (1982), Lehrer

Linke: Helga Hermes (1966), Angestellte

AfD: Elisabeth Helene Opdenhövel (1952), Rentnerin

FDP: Albin Schreiner (1965), Kaufmann

JuDU: Christiane Wedding (1987), Ärztin

NPD: Heiko Siegfried Lindenzweig (1963), Gärtner

DAL: Karlo Rokov (1976), selbstständig

BL: Rüdiger Herzog (1961), Hüttenfacharbeiter

SGU: Frank Matschulat (1973), Kaufmann

BIG-DERGAH: Ömer Faruk Özdogan (1997), Auszubildender

DOS: Markus Warg (1971), Fachinformatiker

SfD: Vefa Gökkol (1996), Elektroniker

Tierschutz: Lucas Sparenberg (1995), Bauten- und Objektbeschichter

WGD: Hülya Durmus (1974), Schneiderin

Wahlbezirk 34: Wedau/Bissingheim/Buchholz-Ost

SPD: Heinz Dieter Lieske (1958), Gewerkschaftssekretär

CDU: Peter Griebeling (1952), Kriminalhauptkommissar i.R.

Grüne: Michael Kleine-Möllhoff (1962), Verwaltungsfachwirt

Linke: Rainer Heinz Rensmann (1985), Diplom-Politikwissenschaftler

AfD: Dirk Lothar Schoof (1961), Unternehmer

FDP: Henrik Bollmann (1979), Leiter Marketing und Vertrieb

JuDU: Anne Johanna Elfriede Wedding (1979), Studiendirektorin

NPD: Peter Brenntrup (1971), Koch

DAL: Ufuk Çinkaya (1992), Verkäufer

BL: Max Galla (1952), Rentner

SGU: Angelika Sojka (1956), Rentnerin

BIG-DERGAH: Alperen Doganci (1988), Physiotherapeut

DOS: Gerhard Helmut Kruppa (1957), Schreiner

SfD: Azmi Iyice (1972), Kranführer

Tierschutz: Lena Wohlfarth (1995), Industriekauffrau

WGD: Birsen Durmus (1994), Einzelhandelskauffrau

Wahlbezirk 35: Mündelheim/Hüttenheim-Süd/Ungelsheim/Huckingen-Süd

SPD: Philipp Dengel (1988), Betriebsrat

CDU: Thomas Susen (1963), Diplom-Kaufmann

Grüne: Anna von Spiczak-Brzezinski (1986), Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Linke: Matthias Michael Otto Boris Brachvogel (1991), Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

AfD: Carsten Groß (1971), Energieelektroniker

FDP: Charline Kappes (1994), Junior Business Development Managerin

JuDU: Frederik Engeln (1990), Student der Rechtswissenschaften

NPD: Peter Georg Brenntrup (1948), Rentner

DAL: Kenan Durmus (1977), Diplom-Ingenieur Verfahrenstechnik

BL: Martina Vüllings (1960), Arzthelferin

SGU: Harald Molder (1961), Reiseverkehrskaufmann

BIG-DERGAH: Mehmed Tastemir (1997), Student

DOS: Otto Felix Kruppa (1959), Geigenbauer

SfD: Murat Zengin (1989), Kranführer

Tierschutz: Susanne Zanetti (1974), Hausfrau

WGD: Emrullah Durmus (1998), Verfahrensmechaniker

Wahlbezirk 36: Großenbaum/Rahm

SPD: Uwe Ernst (1961), Elektrotechniker

CDU: Cäcilia Casian (1990), Controllerin

Grüne: Dr. Birgit Mathilde Beisheim (1962), Unternehmerin

Linke: Norbert Ewald Broda (1951), Rentner

AfD: Christina Schlößer (1993), Studentin

FDP: Wilhelm Fritz Bies (1968), Kaufmännischer Angestellter

JuDU: Christian Aps (1990), Senior IT Professional

NPD: Dirk Kischkel (1963), Arbeiter (Bau)

DAL: Turgay Karadag (1976), Angestellter

BL: Jörg Valasek (1966), Seiler

SGU: Christian Hagenbuck (1973), Mediengestalter

BIG-DERGAH: Yavuz Güven (1988), Elektroingenieur

DOS: Dr. Bianca-Angela Schürmann (1976), Diplom-Chemikerin

Die Partei: Christian Fath (1996), Rettungssanitäter

SfD: Selen Hansates (2000), Auszubildende

Tierschutz: Vanessa Zanetti (1993), Altenpflegerin

WGD: Canalp Ceylan (1997), Kran- und Maschinenführer

