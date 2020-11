Rat der Stadt Duisburg: alle 102 Mitglieder im Bild

Duisburg. Der neue Rat der Stadt Duisburg hat 102 Mitglieder. Am Montag kommen sie erstmals zusammen. Unsere Übersicht zeigt alle Mandatsträger im Bild.

Der bei den Kommunalwahlen am 13. September 2020 gewählte Rat der Stadt Duisburg für die Wahlperiode 2020 bis 2025 trifft sich am Montag, 2. November, zur konstituierenden Sitzung in der Philharmonie der Mercatorhalle. Unsere Übersicht zeigt alle 102 Mitglieder des Duisburger Rates. Vorsitzender des Rates ist Oberbürgermeister Sören Link (SPD).

Duisburgs neuer Rat ist der größte in Nordrhein-Westfalen. Die Zahl der Sitze in den Vertretungen hängt grundsätzlich von der Einwohnerzahl der Kommune ab. Duisburgs Vertretung hat planmäßig 72 Mandate. Da die SPD bei der Ratswahl am 13. September in den 36 Wahlbezirken mehr Sitze direkt errungen hat, als ihr nach dem Stimmenanteil zustehen, muss die Zahl der Sitze von 72 auf 102 erhöht werden. So wächst die SPD-Fraktion durch Überhangmandate, die anderen Parteien erhalten Ausgleichsmandate. Die Folge des Verhältnisausgleichs: 30 Extra-Sitze sorgen dafür, dass Duisburg den mit Abstand größten Rat Nordrhein-Westfalens bekommt.

Im Rat der Stadt für die Wahlperiode 2020 bis 2025 sind 13 Parteien beziehungsweise Wählergemeinschaften vertreten. Das sind die Fraktionen: SPD (32 Sitze), CDU (22), Grüne (19), AfD (10), Linke (6), FDP (3), Junges Duisburg (3), Tierschutz/DAL (3). Mit je einem Ratsherrn vertreten sind Die PARTEI, SGU, WGD und SfD.

Rat und Ergebnisse der Ratswahl 2020 in Grafiken

SPD-Fraktion: 32 Sitze

Mitglieder der SPD-Fraktion (jeweils von links nach rechts) – OBERE REIHE: Ilonka Frese (Direktmandat Wahlbezirk 1), Stefan Krause (Direktmandat WB 2), Benedikt Falszewski (Direktmandat WB 3), Hans Peter Boschen (Direktmandat WB 4); MITTLERE REIHE: Renate Gutowski (Direktmandat WB 5), Dieter Stradmann (Direktmandat WB 6), Jennifer Jonczyk (Direktmandat WB 7), Sebastian Haak (Direktmandat WB 9); UNTERE REIHE: Aysegül Jülide Celenk (Direktmandat WB 10), Manfred Kaiser (Direktmandat WB 11), Vanessa van Bösekoem (Direktmandat WB 12), Daniela Stürmann (Direktmandat WB 13). Foto: Montage: Dana Pusch / FUNKE Foto Services

Weitere Mitglieder der Duisburger SPD-Fraktion:

Mitglieder der SPD-Fraktion (jeweils von links nach rechts) – OBERE REIHE: Bruno Sagurna (Direktmandat Wahlbezirk 14), Merve Deniz Özdemir (Direktmandat WB 15), Udo Vohl (Direktmandat WB 16), Edeltraud Klabuhn (Direktmandat WB 17); MITTLERE REIHE: Manfred Osenger (Direktmandat WB 18), Susanne Zander (Direktmandat WB 22), Andrea Demming-Rosenberg (WB 23), Ünsal Baser (Direktmandat WB 24); UNTERE REIHE: Torsten Steinke (Direktmandat WB 25), Horst Dietmar Bluhm (Direktmandat WB 26), Reiner Friedrich (Direktmandat WB 27), Ersin Erdal (Direktmandat WB 28). Foto: Montage: Dana Pusch / FUNKE Foto Services

Weitere Mitglieder der SPD-Fraktion:

Mitglieder der SPD-Fraktion (jeweils von links nach rechts) – OBERE REIHE: Jürgen Edel (Direktmandat Wahlbezirk 29), Rainer Schütten (Direktmandat WB 30), Manfred Krossa (Direktmandat WB 31), Werner von Häfen (Direktmandat WB 32); UNTERE REIHE: Sascha Röser (Direktmandat WB 33), Heinz Dieter Lieske (Direktmandat WB 34), Philipp Dengel (Direktmandat WB 35), Uwe Ernst (Direktmandat WB 36). Foto: Montage: Dana Pusch / FUNKE Foto Services

CDU-Fraktion: 22 Sitze

Mitglieder der CDU-Fraktion (jeweils von links nach rechts) – OBERE REIHE: Volker Mosblech (Direktmandat Wahlbezirk 8), Thomas Mahlberg (Reservelistenplatz 1), Sigrid Volk-Cuypers (Listenplatz 3), Thomas Susen (Listenplatz 4); MITTLERE REIHE: Elmar Klein (Listenplatz 5), Iris Seligmann-Pfennings (Listenplatz 5), Peter Ibe (Listenplatz 7), Johannes Wörmann (Listenplatz 8); UNTERE REIHE: Gertrud Bettges (Listenplatz 9), Jörg Brotzki (Listenplatz 10), Sevket Avci (Listenplatz 11), Sylvia Linn (Listenplatz 12). Foto: Montage: Dana Pusch / FUNKE Foto Services

Weitere Mitglieder der CDU-Fraktion:

Mitglieder der CDU-Fraktion (jeweils von links nach rechts) – OBERE REIHE: Frank Heidenreich (Reservelistenplatz 13), Peter Griebeling (Listenplatz 14), Sonja Dietl (Listenplatz 15), Nicolas Back (Listenplatz 16); MITTLERE REIHE: Klaus Mönnicks (Listenplatz 17), Eva Büttgenbach (Listenplatz 18), Ulrich Lüger (Listenplatz 19); UNTERE REIHE: Dennis Schleß (Listenplatz 20), Cäcilia Casian (Listenplatz 21), Udo Steinke (Listenplatz 22). Foto: Montage: Dana Pusch / FUNKE Foto Services

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: 19 Sitze

Mitglieder der Grünen-Fraktion (jeweils von links nach rechts) – OBERE REIHE: Parisa Najafi Tonekaboni (Direktmandat Wahlbezirk 19), Felix Lütke (Direktmandat Wahlbezirk 20), Laura Bieder (Direktmandat Wahlbezirk 21), Anna von Spiczak (Reservelistenplatz 1); MITTLERE REIHE: Dr. Nazan Sirin (Listenplatz 3), Matthias Schneider (Listenplatz 4), Pelin Osman (Listenplatz 5), Dr. Sebastian Ritter (Listenplatz 6); UNTERE REIHE: Christian Saris (Listenplatz 8), Ralf Buchthal (Listenplatz 10), Dana Backasch (Listenplatz 11). Foto: Montage: Dana Pusch / FUNKE Foto Services

Weitere Mitglieder der Grünen-Fraktion:

Mitglieder der Grünen-Fraktion (jeweils von links nach rechts) – OBERE REIHE: Sebastian Ackermann (Reservelistenplatz 12), Kathrin Selzer (Listenplatz 13), Ozan Aksu (Listenplatz 14), Dr. Birgit Beisheim (Listenplatz 15), UNTERE REIHE: Kevin Galuszka (Listenplatz 16), Martina Hinssen (Listenplatz 17), Thomas Volkmann (Listenplatz 18), Ingrid Fitzek (Listenplatz 19). Foto: Montage: Dana Pusch / FUNKE Foto Service

AfD-Fraktion: 10 Sitze

Mitglieder der AfD-Fraktion (jeweils von links nach rechts) – OBERE REIHE: Rainer Holfeld (Reservelistenplatz 1), Andreas Laasch (Listenplatz 2), Alan Imamura (Listenplatz 3), Karsten Ebert (Listenplatz 4); MITTLERE REIHE: Jörg Laube (Listenplatz 5), Marcus Maschinsky (Listenplatz 6), Alexander Schaary (Listenplatz 8); UNTERE REIHE: Dirk Wasilewski (Listenplatz 9), Heike Betz (Listenplatz 9), Sascha Lensing (Listenplatz 10). Foto: Montage: Dana Pusch / FUNKE Foto Services

Fraktion Die Linke: 6 Sitze

Mitglieder der Fraktion Die Linke (jeweils von links nach rechts): OBERE REIHE: Martina Ammann-Hilberath (Reservelistenplatz 1), Erkan Kocalar (Listenplatz 2), Carmen Hornung-Jahn (Listenplatz 3); UNTERE REIHE: Binali Demir (Listenplatz 4), Barbara Laackmann (Listenplatz 5), Mirze Edis (Reservelistenplatz 6). Foto: Montage: Dana Pusch / FUNKE Foto Services

FDP-Fraktion: 3 Sitze

Mitglieder der FDP-Fraktion (von links): Wilhem Bies (Reservelistenplatz 1), Oliver Alefs (Listenplatz 2), Kira Schulze Lohoff (Listenplatz 3). Foto: Montage: Dana Pusch / FUNKE Foto Services

Fraktion Junges Duisburg (JuDu): 3 Sitze

Mitglieder der Fraktion Junges Duisburg (von links): Dr. Stephan Wedding (Reservelistenplatz 1), Oliver Beltermann (Listenplatz 2), Frederik Engeln (Listenplatz 3). Foto: Montage: Dana Schmidt / FUNKE Foto Services

Tierschutzpartei: 2 Sitze

Für die Tierschutzpartei im Duisburger Rat: Ben Hammouda Touaibia und Jessica Westerteicher. Ihre Partei hat sich mit dem Bündnis DAL zusammengeschlossen, um Fraktionsstärke zu erzielen. Foto: Torsten Lemmer / Tierschutzpartei

Duisburger Alternative Liste (DAL): ein Sitz

Die Duisburger Alternative Liste (DAL) vertritt Ayhan Yildirim (rechts) im Rat. Er ist auch Vorsitzender der Fraktion, die DAL und die Tierschutzpartei kurz nach der Kommunalwahl gegründet haben. Stellvertretende Fraktionsvorsitzende wird Jessica Westerteicher. Links im Bild: Ratsherr Ben Touaibia. Foto: Torsten Lemmer

Die PARTEI: ein Sitz

Matthias Eidens vertritt im Rat die Satirepartei Die PARTEI – das steht für „Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative“. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Wir gestalten Duisburg (WGD): ein Sitz

Levent Önder ist Ratsherr für das Wählerbündnis „Wir gestalten Duisburg“ (WGD) (Reservelistenplatz 1). Foto: Bighini Photography

SGU-Fraktion: ein Sitz

Karlheinz Hagenbuck ist der Ratsherr des Wählerbündnisses „Sozial. Gerecht. Unabhängig“ (SGU). Foto: Heike Kaldenhoff

Solidarität für Duisburg (SfD): ein Sitz

Bekir Sipahi (links, Archivbild 2013) ist Ratsherr der Wählergemeinschaft Solidarität für Duisburg (SfD). Foto: Stephan Eickershoff / FUNKE FOTO Services

