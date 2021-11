Brandstiftung Rassistische Tat in Duisburg? Brandsätze in Auto geworfen

Duisburg. Unbekannte haben in Duisburg-Wanheimerort Brandsätze in das Auto einer Frau mit Migrationshintergrund geworfen. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Nachdem Unbekannte am späten Samstagabend in Duisburg-Wanheimerort einen Ford Ranger angezündet haben, prüft der Staatsschutz einen fremdenfeindlichen Hintergrund.

Die Täter warfen laut Polizei am Michaelsplatz kurz vor Mitternacht zwei Brandsätze durch das Fenster in das geparkte Auto, das einer Frau mit türkischen Wurzeln gehört. Eine Zeugin beobachtete die Tat und sah wie zwei Personen in dunkler Kleidung und mit Kapuzen über dem Kopf in Richtung Erlenstraße davonrannten. Daraufhin wählte sie den Notruf.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort war der Innenraum des Wagen bereits komplett verraucht, auf dem Fahrersitz kokelte ein Brandsatz. Die Feuerwehr löschte das Feuer in dem Auto, anschließend sicherte die Kripo Spuren.

Fremdenfeindliche Tat in Duisburg? Staatsschutz ermittelt

Im Lack des Fords entdeckten sie dabei frische Kratzer, die einem Hakenkreuz ähneln sollen. Deshalb ist nun auch der Staatsschutz in die Ermittlungen eingebunden.

Hinweise zu der Tat am Samstagabend nimmt die Polizei unter 0203 280 0 entgegen.

