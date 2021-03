Raserszene: Polizei Duisburg kontrolliert rund 70 Fahrzeuge

Duisburger Polizisten waren am Wochenende im Einsatz, um die Raserszene in Hamborn zu kontrollieren.

Duisburg. Mehrere Verkehrskontrollen zielten am Wochenende auf die Raserszene, die gerade in Hamborn immer wieder für nächtliche Ruhestörungen sorgt.

Die Duisburger Polizei hat am Wochenende Verkehrskontrollen in Hamborn durchgeführt, um dort die Raser-, und Poserszene zu überwachen. In den späten Abend- und Nachtstunden kontrollierten die Beamten am Freitag und Samstag rund 70 hochmotorisierte Fahrzeuge und deren Insassen.

Wie die Polizei berichtet, wurden in 13 Fällen Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten vorgelegt. Dabei ging es elf Mal um Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung. Hierbei fiel ein Fahrzeug aus Herne auf, in dem fünf Insassen aus fünf verschiedenen Haushalten saßen – Schutzmasken hatten sie nicht dabei.

Immer wieder nächtliche Ruhestörungen in Hamborn und Marxloh

Darüber hinaus verhängten die Beamten neun Verwarngelder und 15 Platzverweise. Die Kontrollen rund um die L 1 sollen dazu beitragen, die nächtlichen Ruhestörungen auf den Straßen in Hamborn und Marxloh in den griff zu bekommen.