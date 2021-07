Auf Anhaltezeichen der Polizei reagierte der Mann in Duisburg nicht.

Verfolgungsjagd Raser versteckt sich nach Chaos-Fahrt in Duisburg im Gebüsch

Duisburg. Ein 27-Jähriger hat in Duisburg eine Chaos-Fahrt hingelegt und ist vor der Polizei geflohen. Danach wollte er sich in einem Gebüsch verstecken.

Polizisten haben am späten Mittwochabend in Duisburg einen 27-Jährigen in einem Gebüsch festgenommen. Der junge Mann hatte zuvor eine Chaos-Fahrt durch Laar hingelegt und sich dann dort versteckt.

Der Opel-Fahrer fiel den Einsatzkräften um 23.55 Uhr auf der Florastraße auf, weil er nach Polizeiangaben deutlich zu schnell durch den verkehrsberuhigten Bereich fuhr.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, gaben dem 27-Jährigen Anhaltezeichen. Doch stoppte nicht, ignorierte dabei Vorfahrtsregegeln und raste mit bis zu 90 km/h durch eine Tempo-30-Zone. An der Einmündung zur Rheinstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über den Opel, der über eine Grünfläche schleuderte und vor einer Bank zum Stehen kam.

Raser will sich in Duisburg im Gebüsch verstecken

Der 27-Jährige versuchte daraufhin zu Fuß zu flüchten. In dem Gebüsch griffen die Polizisten ihn jedoch auf. Bei seiner Kontrolle stellten sie fest, dass der 27-Jährige keinen Führerschein besitzt, das Auto weder angemeldet noch versichert war.

An dem Opel waren gefälschte Kennzeichen, Siegel und Plaketten angebracht. Die Polizei stellte den Wagen sicher. Den 27-Jährigen nahmen die Einsatzkräfte mit auf die Wache. Dort wurde ihm wegen des Verdachts auf Drogenkonsum auch noch eine Blutprobe entnommen.

Der Raser muss sich nun mit einer Anzeige unter anderem wegen Fahrerflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung auseinandersetzen.

