Nach „Car-Freitag“ haben Polizei und Ordnungsamt am Samstag erneut Autofahrer kontrolliert.

Raserszene Raser-Kontrollen: Mann fährt in Duisburg 77 km/h zu schnell

Duisburg. Polizei und Ordnungsamt haben am Samstag 3500 Autofahrer kontrolliert. Dabei registrierten sich auch 105 Corona-Verstöße in den Wagen.

Einen Tag nach dem sogenannten „Car-Freitag“, dem inoffiziellen Saisonauftakt der Raser- und Poserszene, haben Polizei und Ordnungsamt am Ostersamstag in Duisburg erneut die Geschwindigkeit bei 3500 Auto-, Motorrad und Lkw-Fahrern kontrolliert. Das Ergebnis: 306 von ihnen – also etwa jeder Elfte – war zu schnell unterwegs.

Allein 181 Tempoverstöße stellten die Ordnungshüter auf Autobahnen fest. Ein Autofahrer wurde dort sogar mit 157 statt der erlaubten 80 km/h gemessen. Innerstädtisch erwischte die Polizei einen Fahrer mit 94 statt der vorgegeben 50 km/h.

Kontrollen in Duisburg: 105 Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung gezählt

Bei den Kontrollen am Wochenende stoppten die Beamten auch Autofahrer, die nicht angeschnallt waren oder nur sinnlos die Straße auf- und abfuhren.

Im Rahmen der Sonderkontrollen registrierten Stadt und Polizei ebenfalls 105 Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung: Autofahrer und ihre Begleiter hatten sich dabei unter anderem nicht an die Kontaktbeschränkung gehalten und waren ohne Mund- und Nasenschutz im Wagen unterwegs.