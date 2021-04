Raser in Duisburg: Die Bilanz der Polizei an „Car-Freitag“

Die Polizei Duisburg hat am sogenannten „Car-Freitag“ Verkehrskontrollen in Duisburg durchgeführt.

Duisburg. Am „Car-Freitag“ zog die Polizei Duisburg zahlreiche Autofahrer aus dem Verkehr. Dabei registrierten die Beamten mehr als nur Tempoverstöße.

Einige Duisburger Raser müssen wohl längere Zeit auf das Autofahren verzichten: Die Polizei und das Ordnungsamt haben am sogenannten „Car-Freitag“ eine groß angelegte Verkehrskontrolle durchgeführt und dabei Geschwindigkeitsüberschreitungen und andere Vergehen registriert. Insgesamt erwischten die Beamten 108 Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren.

Einige Temposünder überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit derart, dass ihnen jetzt nicht nur Bußgelder, sondern auch Fahrverbote drohen. Auf der A 59 etwa fuhr ein Mann mit über 160 km/h mehr als doppelt so schnell als erlaubt. Und innerorts beschleunigte ein Fahrer sein Auto auf 116 Stundenkilometer.

„Car-Freitag“ in Duisburg: Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung

Die Polizei beschränkte sich bei dem Einsatz nicht auf die L 1 in Hamborn, sondern war auch an anderen Orten präsent, etwa am Walsumer Fähranleger – „dort, wo sich auch sonst die Beschwerden über laute und zu schnelle Autos häufen“, sagt Polizeisprecher Jonas Tepe.

Bei den Kontrollen stoppten die Beamten auch zwei Fahrer, die eigentlich gar nicht mehr am Steuer hätten sitzen dürfen: Einer stand unter Drogeneinfluss, der andere hatte zu viel Alkohol getrunken.

Zudem fielen mehrere Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung auf: In 46 Fällen trafen die Einsatzkräfte Menschen aus mehr als zwei Haushalten an, die oftmals auch keine Atemschutzmaske trugen, wie Tepe erklärt.

Schwerpunkt der Polizeikontrollen am „Car-Freitag“ war Duisburger Straße (L 1) in Hamborn. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Polizei Duisburg kündigt weitere Kontrollen am Osterwochenende an

Dem Fahrer eines Mercedes AMG nahmen Mitarbeiter der Vollstreckungsbehörde sein Fahrzeug ab – bei seiner Überprüfung in der Kontrollstation stellte sich heraus, dass gegen den Mann noch ausstehende Forderungen aus unterbliebenen Gewerbesteuerzahlungen bestehen. Die Beamten pfändeten deshalb das Auto an Ort und Stelle. Der Mann und sein Beifahrer mussten zu Fuß ihren Weg fortsetzen.

Die Bilanz fiel insgesamt ähnlich aus wie im Vorjahr: Am „Car-Freitag“ 2020 hatten die Beamten 116 Temposünder gestoppt.

Polizei, Autobahnpolizei und Ordnungsamt wollen am Osterwochenende weitere Kontrollen durchführen. (cst)