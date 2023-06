Verfolgungsjagd Raser flieht mit 100 km/h und in Badelatschen vor Polizei

Duisburg. Ein VW-Fahrer (22) hat sich in Duisburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Mit 100 km/h und in Badelatschen raste er durch Hochfeld.

Mit 100 km/h auf dem Tacho und in Badelatschen ist ein 22 Jahre alter VW-Fahrer in der Nacht zu Dienstag in Duisburg vor der Polizei geflohen.

Gegen 0.20 Uhr war der junge Mann auf der Steinschen Gasse direkt neben einer Polizeikontrolle über eine rote Ampel gerast. Anschließend lieferte er sich eine Verfolgungsjagd mit den Einsatzkräften.

Der 22-Jährige flüchtete über die Heerstraße und die Hochfeldstraße. Auf der Sedanstraße musste er dann wegen eines anderen Autos bremsen. Der Mann sprang aus seinem noch rollenden VW und rannte in Schlappen davon. Sein Wagen prallte in der Zwischenzeit vor zwei geparkte Fahrzeuge.

Verfolgungsjagd durch Duisburg-Hochfeld: Polizei stellt 22-Jährigen

Auch die Polizisten setzten die Verfolgung zu Fuß weiter – und sahen, wie sich der 22-Jährige im Bereich eines Basketballplatzes auf einen Stein setzte. Später sagte er, dass er die ganze Zeit dort gesessen habe. Einen Führerschein besitze er nicht.

Die Polizei stellte den VW sicher und beschlagnahme für ihre Ermittlungen das Handy des Verdächtigen. Gegen ihn wurde eine eine Anzeige geschrieben, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen.

