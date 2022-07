Rapper aus Duisburg veröffentlicht Lied mit Sängerin Elif

Duisburg. Der Duisburger Rapper „Ali471“ hat ein neues Lied veröffentlicht – mit prominenter Unterstützung von Sängerin Elif. Hier geht es zum Song.

Für den Duisburger Rapper „Ali471“ ist es der nächste Karriere-Schritt: Gemeinsam mit der bekannten Sängerin Elif hat der Hamborner den Song „Ok.“ veröffentlicht. Das Video zum Lied, das nach kurzer Zeit auf Youtube schon tausendfach angeklickt wurde, ist an der türkischen Ägäis entstanden. Beide Künstler sind Kinder türkischer Einwanderer.

Sängerin Elif, die mit Katja Krasavice schon einen Nummer-eins-Hit in den offiziellen deutschen Single-Charts hatte, stand zuletzt für große TV-Produktionen vor der Kamera. Bei „The Voice of Germany“ saß die Berlinerin in der Jury („Comeback Stage“) und auch an dem erfolgreichen Vox-Format „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ hat sie teilgenommen.

Duisburger Rapper „Ali471“ und Sängerin Elif mit neuem Lied

Ali471 aus Duisburg: Neues Lied mit Sängerin Elif veröffentlicht

Ali471, der mit bürgerlichem Namen Ali Talha Günes heißt, gilt in der Rapszene als aufstrebender Künstler. Seine Karriere begann im Sommer 2019. Damals feierte der Hamborner mit „Hadi Gel Gezelim“ (Übersetzt: Komm, wir gehen spazieren) einen Überraschungshit. Seit der Veröffentlichung wurde das Video zum Lied, in dem der Duisburger türkische und deutsche Zeilen mischt, auf Youtube über 99 Millionen Mal aufgerufen.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Laut dem Musik-Streaming-Dienst Spotify vereint der Künstler mit seinen Liedern monatlich mehr als eine Million Hörer und Hörerinnen. Die deutschen Single-Charts erreichte der Duisburger erstmals im Jahr 2020 mit dem Lied „Goalgetter“ (Platz 38). Das Video wurde in der MSV-Arena gedreht und Günes trägt ein Trikot der Zebras.

„Ich bin stolz, Duisburger zu sein“

Aus seiner Liebe zu seiner Heimatstadt macht er keinen Hehl: „Ich bin stolz, Duisburger zu sein“, sagte er im Interview mit dieser Redaktion. Auch sein Pseudonym soll an Alt-Hamborn, Beeck oder Marxloh erinnern – die Postleitzahlen aller Stadtteile beginnen schließlich mit 471.

Der Rapper „Ali471“ kommt aus Duisburg und ist stolz, Duisburger zu sein. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg