Ranking: Restaurants in Duisburg sollen bestes Essen liefern

Duisburg. Ein Ranking zeigt: Restaurants aus Duisburg bekommen auf Lieferando durchschnittlich die besten Bewertungen. Warum das Lieferangebot wächst.

Essen einfach liefern lassen: Die Corona-Pandemie hat Bringdiensten zu einem Schub verholfen. Marktführer Lieferando hat in der Krise das Geschäft in Duisburg ausgebaut und vor rund einem Jahr eine eigene Fahrradflotte etabliert. Dass die Menschen in der Stadt an Rhein und Ruhr besonders zufrieden mit dem Essensangebot der teilnehmenden Restaurants sind, soll eine aktuelle Auswertung zeigen.

Demnach haben Kundinnen und Kunden der Plattform die gelieferten Speisen der 297 teilnehmenden Restaurants in Duisburg und den Service mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,34 von fünf möglichen Sternen benotet – in keiner anderen Großstadt ist die Zufriedenheit so hoch.

Lieferando in Duisburg: Marktführer bekommt Konkurrenz

Ermittelt hat die Werte das Start-up Planty of Meat. Dafür analysierte der Hersteller für vegane Fleischalternativen insgesamt 12.488 Restaurants auf der Plattform des Marktführers in den 20 größten deutschen Städten sowie die Bewertungen und deren Anzahl.

Knapp auf dem zweiten Platz landet Essen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,32. Auf dem dritten Platz ebenfalls das Ruhrgebiet mit Dortmund (4,29), gefolgt von Berlin (4,27). Mit 3330 teilnehmenden Restaurants ist das Angebot in der Hauptstadt mit Abstand am größten. Schlusslicht der 20 größten Städte ist Münster: Kunden bewerten Service und Qualität des Essens mit „nur“ 4,0 von fünf Sternen.

Uber Eats startet in Duisburg

Jetzt auch in Duisburg: Uber Eats liefert Essen in der Stadt an Rhein und Ruhr aus. Foto: Adam Berry / Uber Eats

In Duisburg hat Lieferando in den vergangenen Tagen namhafte Konkurrenz bekommen. Nun treten auch für Uber Eats Fahrradkuriere in der Stadt an Rhein und Ruhr in die Pedale und vergrößern das Angebot der Bringdienste. Mit Hilfe der App können sich Hungrige Gerichte von Restaurants bringen lassen. Das Liefergebiet zieht sich über mehrere Stadtteile.

Egal ob Lieferando oder Uber Eats: Für die Vermittlung über die Plattformen müssen Gastronomen Provisionen zahlen. Betreibt ein Restaurant einen eigenen Lieferdienst, freuen sich sicherlich einige Betreiber über einen direkten Anruf im Lokal statt der Bestellung über die App des Partners.

