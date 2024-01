Raketen und Böller: Welche Anwohner selbst aufräumen müssen

Duisburg Nach Silvester liegen noch viele Raketen und Böller auf den Straßen. Aber nicht für alle Orte in Duisburg ist die Stadtreinigung zuständig.

In der Silvesternacht wurde auf Duisburgs Straßen viel geböllert. An Neujahr und den darauf folgenden Tagen zeugen von der Party große Mengen Müll, darunter viele ausgebrannte und vom Regen durchnässte Feuerwerkskörper. Die Wirtschaftsbetriebe sind im Einsatz, erinnern aber auch Anwohnerinnen und Anwohner an ihre Pflichten – Gehwege etwa müssen oft selbst aufgeräumt werden.

Schon am Neujahrstag haben die Wirtschaftsbetriebe demnach einen ersten Teil der Silvester-Spuren beseitigt. „Besonders Feuerwerksbatterien, Raketen-Holzstäbe und Flaschen bereiten dem Team der Stadtreinigung immer wieder große Probleme“, heißt es in einer Mitteilung. Denn diese sperrigen Gegenstände könnten die Saugrohre der Kehrmaschinen verstopfen.

Nach Silvester in Duisburg: Wirtschaftsbetriebe informieren über Mülltrennung

Das Unternehmen appelliert deshalb an die Duisburger, solche problematischen Gegenstände auf dem Bürgersteig zusammenstellen oder selbst zu entsorgen. Und: Anwohner, die keine Reinigungsgebühren für die Gehwegreinigung zahlen, sind für die Entsorgung des Silvestermülls ohnehin selbst zuständig.

Die Wirtschaftsbetriebe informieren auch über die richtige Abfalltrennung nach Silvester: Verpackungsmaterial, also Plastikmüll wie Blister-Verpackungen, Schutzkappen und Raketenbeutel, gehört in Duisburg in die Wertstofftonne. Papierverpackungen und Kartons kommen in die Altpapiertonne. Sektflaschen, die als Abschussbasis für Raketen genutzt wurden, sollen farblich getrennt im Altglascontainer entsorgt werden.

Pyrotechnischer Abfall gehört immer in die Restmülltonne, mit einer Ausnahme: Böller, wie Knaller und China-Böller, können sogar im Altpapier entsorgt werden, denn sie hinterlassen demnach lediglich Tonerde und Papierschnipsel.

Die Überreste von Feuerwerksbatterien, bengalischem Feuer und anderen Feuerwerkskörpern sollten allerdings zwingend in den Restmüll. Durch das Abfeuern werden die Materialien mit chemischen Rückständen verschmutzt und müssen dementsprechend entsorgt werden.

