Rahmer Bach läuft über: Feuerwehr rettet Vereinsheim

Duisburg Die Feuerwehr Duisburg hat in Großenbaum ein Vereinsheim vor den Wassermassen des überlaufenden Rahmer Bachs gerettet. So lief der Einsatz.

Die Feuerwehr Duisburg hat am Donnerstagnachmittag ein Vereinsheim in Großenbaum vor großem Schaden bewahrt. Im Bereich der Beckerfelder Straße war der Rahmer Bach laut einer Stadtsprecherin aufgrund der anhaltenden Regenfälle auf einer Breite von rund drei Metern über seine Ufer getreten. Dabei strömte das Wasser in Richtung Rahmer See und in ein Vereinsheim.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

25 Einsatzkräfte trafen gegen 16.10 Uhr vor Ort ein. Die Freiwillige Feuerwehr baute einen 10 Meter langen und halben Meter hohen Wall mit rund 180 Sandsäcken und leitete das Wasser kontrolliert in den See ab. Dadurch konnte das Gebäude vor den Wassermassen geschützt werden. Eine kleine Videosequenz von dem Einsatz, der gegen 18.50 Uhr beendet war, gibt es auf Instagram.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr in Duisburg bauten mit Sandsäcken einen Wall. Foto: Feuerwehr Duisburg

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg