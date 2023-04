Fahndung Räuber zielen in Duisburg mit Schusswaffe auf 31-Jährigen

Duisburg. In einem Park im Duisburger Norden haben drei Täter einen 31-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Die Fahndung läuft.

Drei Unbekannte haben am Freitagabend in einem Park in Duisburg-Aldenrade einen 31-Jährigen überfallen.

Laut Polizei schlug einer der Täter dem Mann an der Dittfeldstraße im Bereich Am grünen Ring gegen 22 Uhr in den Bauch. Einer der Komplizen zielte dann mit einer Schusswaffe auf den 31-Jährigen, während die beiden anderen seine Jacken- und Hosentaschen durchwühlten.

Überfall in Aldenrade: Trio flüchtet mit Beute

Mit seinem Handy, Portemonnaie und Schlüsselbund als Beute flüchtete das Trio anschließend. Die Kripo fahndet nun nach den Räubern, die circa 20 bis 30 Jahre alt sein sollen. Einer von ihnen trug zur Tatzeit eine schwarze Daunenjacke und wird auf eine Größe von 1,85 bis 1,90 Metern geschätzt. Das Gesicht verdeckte er mit einem Schal. Seine beiden Komplizen sollen etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein.

[Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo + Duisburg-Newsletter gratis abonnieren]

Hinweise zu den Männern nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg