Räuber überfallen Duisburger hinterrücks in der Innenstadt

Duisburg. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen für einen Raubüberfall auf der Königstraße in Duisburg. Drei Täter griffen am Montag hinterrücks einen Mann an.

Die Duisburger Polizei sucht Zeugen für einen Raubüberfall und Hinweise auf die Täter. Wie die Polizei mitteilt, haben drei junge Männer am frühen Montagabend, 24. Mai, einen 31-Jährigen in der Innenstadt überfallen. Sie griffen den Duisburger demnach gegen 18.30 Uhr von hinten an, vor einer Bankfiliale auf der Königstraße in Höhe des Forums. Sie schlugen ihr Opfer und rannten mit dem erbeuteten Bargeld in Richtung Steinsche Gasse.

Das Trio soll etwa zwischen 20 und 25 Jahre alt sein, einer der Räuber hatte seine Haare zum Dutt gebunden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

