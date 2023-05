Räuber stoßen Duisburger (19) vom Mountainbike und flüchten

Duisburg. Zwei Unbekannte haben ihn Duisburg einen Fahrradfahrer angegriffen und sein Mountainbike erbeutet. Der junge Mann wurde in eine Klinik gebracht.

Zwei junge Täter haben am Freitagabend in Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen einen 19-Jährigen attackiert und ihm sein Mountainbike gestohlen.

An der Rathaushallee griff das Duo gegen 19 Uhr an, stieß den jungen Mann vom Fahrrad und flüchtete mit dem weiß-grauen Mountainbike in Richtung Düsseldorfer Straße. Der 19-Jährige wurde bei dem Raub verletzt. Retter brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Duisburger Kripo fahndet nach Räuber-Duo

Die Kripo fahndet derweil nach den Angreifern, die etwa 15 bis 18 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß sein sollen. Sie haben laut Beschreibung kurze, schwarze Haare. Zur Tatzeit trug einer von ihnen eine schwarze Daunenweste, ein blau-weiß kariertes Hemd und eine dunkle Jeans. Sein Komplize hatte eine helle Jeans an.

Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter 0203 280 0 entgegen.

