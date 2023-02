Räuber stellen Mädchen (10) ein Bein und beklauen es

Duisburg. Jugendliche haben in Duisburg ein zehnjähriges Mädchen beraubt. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen – auch für einen weiteren Raub am Innenhafen.

Räuber haben in Duisburg ein zehnjähriges Mädchen überfallen. Nach Angaben der Polizei haben die beiden Unbekannten dem Kind am U-Bahnhof Duissern ein Bein gestellt. Als es strauchelte, klauten sie Geld und verschwanden damit in einer Straßenbahn der Linie 901 Richtung Watereck.

Nach dem Vorfall am Donnerstag gegen 15 Uhr ging das Mädchen zunächst zu seinem Vater, der dann Anzeige erstattete. Gesucht werden jetzt zwei 13 bis 16 Jahre alte Jugendliche. Einer trug eine schwarze Winterjacke, dunkelblaue Jeans, hatte schwarze, nach hinten gekämmte Haare. Der zweite hatte ebenfalls eine schwarze Winterjacke an, trug hellblaue Jeans, seine Haare waren kürzer, hellbraun und hochgekämmt. Er soll breiter gewirkt haben.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Am Abend wurde ein weiterer Raub gemeldet. Zwei junge Männer sollen einen 17-Jährigen am Innenhafen mit einem Messer bedroht und beraubt haben. Samt Handy und Geld sind sie in unbekannte Richtung geflüchtet, berichtet die Polizei.

Der eine Täter soll etwa 18 Jahre alt sein, seine Haare waren zum Zopf gebunden, er trug eine Cappy, blaue Jeans und eine braune Fleecejacke der Marke Nike. Der Komplize soll jünger sein, er war komplett schwarz gekleidet, hat kurze Haare und einen Schnäuzer.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg