Räuber schubst gehbehinderte 83-Jährige mittags auf Straße

Die Polizei Duisburg fahndet nach einem Raubüberfall in Aldenrade nach einem flüchtigen Handtaschen-Räuber.

Duisburg. Eine 83-jährige Frau war mit ihrem Rollator mittags auf offener Straße unterwegs. Dennoch schubste ein Räuber sie und entriss ihr die Tasche.

Die Polizei Duisburg fahndet nach einem Überfall auf eine Seniorin in Aldenrade nach einem flüchtigen jungen Räuber.

Der Unbekannte hatte am Freitag um etwa 12 Uhr eine 83-Jährige ausgeraubt. Die Frau war auf dem Heimweg vom Wochenmarkt gewesen. Sie war mit ihrem Rollator an der Grundschule an der Jupiterstraße vorbeigelaufen, als der Mann sie von hinten schubste und ihr die Handtasche entriss.

Der Täter soll mit der Beute über einen kleinen Fußweg in Richtung Sonnenstraße weggelaufen sein. Der Unbekannte wird auf etwa 20 Jahre geschätzt, er soll ungefähr 1,75 Meter groß sein. Er trug eine dunkle Jacke und einen dunklen Rucksack.

Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die den Vorfall oder auch einen Verdächtigen beobachtet haben. Hinweise können unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei gerichtet werden.

