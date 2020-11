Räuber schlägt Verfolger in Duisburger City mit Glasflasche

Duisburg. Ein Unbekannter hat einem 23-Jährigen an einem Bankautomaten an der Duisburger Königstraße aufgelauert. Bei der Verfolgung gab es ein Gerangel.

Ein unbekannter Räuber hat einem 23-Jährigen am späten Samstagabend an einem Geldautomaten an der Königstraße in der Duisburger Innenstadt aufgelauert.

Laut Polizei griff der Unbekannte gegen 23.30 Uhr in das Ausgabefach des Bankautomaten und rannte mit seiner Beute in Richtung Hauptbahnhof. Der 23-Jährige und ein Freund (24) nahmen die Verfolgung auf, konnten den Räuber einholen.

Polizei Duisburg sucht nach Räuber

Beim anschließenden Gerangel schlug der Unbekannte dem Freund des Bestohlenen mit einer Glasflasche auf den Kopf und ergriff die Flucht. Die Kopfverletzung des 24-Jährigen mussten im Krankenhaus versorgt werden.

Die Kripo sucht nun nach dem etwa 1,65 Meter großen Unbekannten. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.