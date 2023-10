Fahndungen Räuber greifen in Duisburg im Dunkeln mit Pfefferspray an

Duisburg. In gleich zwei Fällen haben Räuber in Duisburg ihre Opfer mit Pfefferspray attackiert. Die Polizei fahndet. Wie sie die Täter beschreibt.

Die Duisburger Kripo ermittelt zu zwei Raubüberfällen. In beiden Fällen attackierten die Unbekannten ihre Opfer mit Pfefferspray.

Vier Angreifer wollten am Freitagabend gegen 23.30 Uhr einen 37-Jährigen am Karlsplatz in Ruhrort ausrauben. Einer der Täter sprühte dem Mann dabei Pfefferspray ins Gesicht, während seine Komplizen ihn festhielten und Bargeld sowie sein Smartphone forderten. Allerdings: Der 37-Jährige konnte sich losreißen und flüchten. Das Quartett flüchtete ohne Beute.

Laut Beschreibung sollen die Unbekannten etwa 18 bis 25 Jahre alt sein. Einer von ihnen hatte eine sehr tiefe Stimme und trug zum Tatzeitpunkt einen Vollbart.

Teenager nach Überfall in Marxloh ins Krankenhaus gebracht

Auch nach einem Überfall auf einen 16-Jährigen in Marxloh werden die Täter gesucht: Zwei Männer sprachen dort am Sonntagabend, 22 Uhr, den Teenager an der Kaiser-Friedrich-Straße an und beleidigten ihn. Dann zückten sie das Spray und entrissen dem Jugendlichen seine Armbanduhr und drei Armbänder. Damit rannten sie in Richtung Feldstraße davon. Ein Rettungswagen brachte den 16-Jährigen in ein Krankenhaus.

Er schätzt die Täter auf 16 bis 17 Jahre. Einer von ihnen soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Beide Unbekannte haben schwarze Haare. Einer der Räuber trug seine längeren Haare zur Seite gegelt.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 in beiden Fällen unter 0203 280 0 entgegen.

