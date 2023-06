Duisburg. Feige Tat: Im Flur eines Duisburger Hauses haben zwei Räuber eine Seniorin überfallen. Ein Täter hielt sie fest, der andere entriss ihr Schmuck.

Zwei Räuber haben am Dienstagnachmittag in Duisburg-Aldenrade eine 86-Jährige brutal im Hausflur überfallen.

Laut Polizei überraschten die Täter die Seniorin gegen 15.15 Uhr im Flur des Hauses an der Straße An der Bröckerei. Einer der Männer hielt die Frau fest, während der andere ihr eine Kette vom Hals und zwei Armreifen vom Handgelenk riss. Besonders bitter: An der Halskette befand sich auch der Ehering des verstorbenen Mannes der 86-Jährigen.

Mit der Beute flüchtete das Duo aus dem Mehrfamilienhaus. Auf der Straße wartete nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler ein Komplize in einem violetten Skoda-Kombi auf die Männer.

Zeugen gesucht: Polizei Duisburg veröffentlicht Beschreibung der drei Tatverdächtigen

Ein Zeuge berichtete den Kripo-Beamten, dass der Fluchtwagen zunächst an der Friedrich-Ebert-Straße geparkt stand. Als die mutmaßlichen Räuber eingestiegen waren, wendete der Fahrer und bog an der roten Ampel nach rechts in die Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße ab.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Männer die 86-Jährige mit Rollator bereits vor dem Überfall beim Geldabheben in einer Bankfiliale eben an der Friedrich-Ebert-Straße und beim anschließenden Einkauf beobachtet haben.

Die Fahndung nach den drei Tatverdächtigen läuft. Sie sollen der Beschreibung nach alle etwa 40 Jahre alt und kräftig sein. Einer der Männer soll einen Bart haben, ein weiterer eine auffällige Tätowierung. Hinweise zu den Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.

