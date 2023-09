Räuber (35) steht plötzlich mit einem Messer in der Wohnung

Duisburg. Ein 35-Jähriger soll einen Mann in seiner Wohnung in Duisburg mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben. Danach klickten die Handschellen.

Ein 35-Jähriger soll am Donnerstagabend in Duisburg an der Mercatorstraße einen Mann in seiner Wohnung mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben. Nach einem Mittagsschlaf des Bewohners stand der mutmaßliche Räuber plötzlich an der Couch des 61-Jährigen. Doch die Flucht endete abrupt und mit klickenden Handschellen.

Gegen 18.20 Uhr soll der 35-Jährige in die Wohnung des Mannes gestiegen sein. Der Überfall war nicht die erste Begegnung der beiden Männer: Laut Zeugenaussagen soll der Täter bereits am Vortag an der Erdgeschosswohnung vorbeigelaufen sein und den Bewohner nach einer Zigarette gefragt haben. Am Donnerstag bat er um Essen und soll eine Banane bekommen haben.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Zivile Polizisten konnten mutmaßlichen Täter festnehmen

Doch als der 61-Jährige von seinem Mittagsschlaf aufwachte, traute er seinen Augen kaum: Mit einem Messer in der Hand stand der Mann erneut vor ihm und soll Geld gefordert haben. Mit 500 Dominikanischen Pesos, was umgerechnet etwa acht Euro sind, und acht Zigarettenschachteln flüchtete der mutmaßliche Räuber dann aus der Wohnung – direkt in die Arme von zivilen Polizisten.

Anhand der Personenbeschreibung hatten sie den Verdächtigen noch auf der Mercatorstraße erkannt und festgenommen. Der 35-Jährige hatte das Diebesgut und ein Messer dabei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg