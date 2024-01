Rätsel um Knallgeräusche: Das ist der mögliche Grund

Die in Mündelheim und Serm zu hörenden Knallgeräusche könnten aus einer Vogelschreck-Anlage auf einem Gelände in der Nähe der Uerdinger Rheinbrücke stammen.

Duisburg Mysteriöse Knallgeräusche im Duisburger Süden schrecken seit einiger Zeit viele Menschen und Tiere auf: Jetzt gibt es eine mögliche Erklärung.

Das Rätsel um die mysteriösen Knallgeräusche, die seit vielen Tagen und Nächten Bewohner in Mündelheim und Serm immer wieder aufschrecken, beschäftigt weiter viele Duisburger. Die Vermutung der Duisburger Polizei, dass es sich bei den Knallgeräuschen möglicherweise um (bei der Polizei angemeldete) Jagden handeln könne, hat sich nicht bewahrheitet. Die Knallgeräusche gehen nämlich auch nach den Jagden weiter.

Auch eine Anfrage bei den Hüttenwerken Krupp Mannesmann hat keine Erkenntnisse gebracht. „Bei uns gab es in letzter Zeit keine passenden Aktivitäten, die mit den zu hörenden Knallgeräuschen etwa zu tun haben könnten“. so HKM-Sprecher Gunther Schmucker.

Suche nach den Knallgeräuschen führt nach Krefeld

Die immer weiter störenden Knallgeräusche ließen jetzt einem Duisburger keine Ruhe. „Ich habe mich aufgemacht, um das laute und regelmäßige Knallgeräusch zu lokalisieren“, so der Duisburger. Fündig geworden ist er schließlich in einem Gewerbegebiet in Krefeld. Er ist sich sicher: Die Geräusche stammen aus einer Vogelschreck-Anlage auf einem Gelände eines Logistik-Unternehmens in Krefeld-Uerdingen. Ganz in der Nähe der historischen Rheinbrücke.

Gegen 14 Uhr am Dienstag sei er einfach den Knallgeräuschen gefolgt, die zu dem Zeitpunkt „alle 60 Sekunden zu hören“ gewesen seien. „So konnte ich mich sehr einfach orientieren. Die Mitarbeiter dort waren dann sehr überrascht und erschrocken darüber, dass sie mit der Anlage gleich zwei Dörfer ,tyrannisieren‘ und zwei Facebook-Gruppen auf Trab halten“, sagt er.

In Gesprächen hätten die Mitarbeiter dann recht schnell zugesagt, die Intervalle der Schussanlage zu verlängern, vielleicht sogar ganz abzustellen. Die Firma habe das Gerät angeschafft, um Maschinen zu schützen, die auf dem Gelände zwischenlagern. „Die Krähen sollen die Verpackungen regelmäßig aufhacken, da die Vögel scheinbar neugierig auf den Inhalt sind.“

Mit der Schreckschussanlage sollen neugierige Krähen vertrieben werden. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Über den genauen Standort der Schreckschussanlage musste sich eine Sprecherin des Unternehmens auf Nachfrage unserer Redaktion erst einmal selbst informieren. „Ich weiß davon nichts, aber ich werde mich weiter umhören. Wir haben ja mehrere Standorte.“ Sie selbst würde während ihrer Arbeitszeit keine Knallgeräusche hören.

Als sich die Redaktion vor Ort ein Bild machen wollte, war am Mittwochabend kein Knallgeräusch mehr zu hören. So wie es die Mitarbeiter dem nachforschendem Mündelheimer auch angekündigt hatten, scheint die Vogelschreckanlage derzeit nicht mehr aktiv zu sein.

Einsatz von Schreckschussanlagen hauptsächlich in der Landwirtschaft

Schreckschussanlagen zur Vergrämung von Vögeln werden hauptsächlich in der Landwirtschaft, im Obst-, Gemüse- und Weinbau eingesetzt. Der Betrieb ist laut Landes-Immissionsschutzgesetz zwischen 6 Uhr und 22 Uhr erlaubt. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz genehmigt den Betrieb der Schreckschussanlagen.

Allerdings dürften sie „nur in solcher Lautstärke benutzt werden, dass unbeteiligte Personen nicht erheblich belästigt werden“, heißt es beim Landesamt. Bei der Beurteilung sollen sich die Ordnungsämter der Städte am „durchschnittlich empfindenden Mitbürger“ orientieren. Als Richtwerte für das Schussgeräusch gibt das Landesamt 50 Dezibel in reinen Wohngebieten, 55 in allgemeinen Wohngebieten und 60 in Misch,- Kern- oder Dorfgebieten an. Bei der Anlage auf dem Gelände des Logistikunternehmens handelt es sich allerdings um ein Industriegebiet, das nicht wie ein Wohn-, Misch- oder Kerngebiet eingeteilt wird.

